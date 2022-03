Geisterfahrer 27-Jähriger fährt 45 Kilometer auf der falschen Spur: In Landquart wird er gestoppt Am Sonntagmorgen ist ein Autofahrer auf der Autobahn während 45 Kilometern auf der falschen Autobahnspur gefahren. Die Polizei konnte den 27-Jährigen schliesslich vor Landquart anhalten.

In Landquart wurde am Sonntag ein 27-Jähriger nach 45 Kilometern Geisterfahrt gestoppt. Bild: Kapo GR

Um 6.10 Uhr ist ein 27-jähriger Autofahrer in Niederurnen, entgegen seiner Absicht nach Schänis zu gelangen, auf die Nordspur der Autobahn N3 eingefahren. Anschliessend führte der Lenker seine Fahrt als Geisterfahrer in Richtung Süden weiter. Wie die Büdner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, fuhr der 27-Jährige durch diverse Tunnels entlang der gesamten Walenseestrecke bis nach Sargans. Dort verblieb er auf der gewählten, jedoch falschen Fahrspur.

Auf der Autobahn N13 befindend, setzte er auf der Nordspur die Falschfahrt fort und konnte durch eine Patrouille der Kantonspolizei Graubünden mit Unterstützung von zwei Streifenwagenbesatzungen der St.Galler Kantonspolizei schliesslich vor Landquart angehalten werden.

Beim Lenker wurde eine Blut- und Urinprobe durchgeführt und der Führerschein abgenommen. (kapo/red)