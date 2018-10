Geglückte erste Agility-WM-Teilnahme Tanja Fähndrich und ihr Border Collie Phoenix (Team Training Sennwald) erreichten an den Weltmeisterschaften im schwedischen Kristianstad Platz 14.

Sennwalder Top-Team: Tanja Fähndrich und Phoenix. (Bild: PD)

Nach Schweden gereist und gut angekommen sind die Schweizer Agility-Sportler mit ihren Begleitpersonen. Die mitgebrachten Hunde wurden von Tierärzten sogleich einem Gesundheitscheck unterzogen (geprüft auf Verletzungen, Läufigkeit, Doping). Erst danach durften alle Nationen und Teams eine Trainingseinheit absolvieren. An der WM durfte auch Tanja Fähndrich mit ihrem Border Collie Phoenix und ihre Trainerin Marianne Mattle als Betreuung des Teams teilnehmen.

Der Anlass fand in der Arena von Kristianstad statt, diese wurde mit Rasenteppich ausgelegt, damit die Hunde unter optimalen Bedingungen ihren Sport ausleben konnten. Fähndrich konnte mit Phoenix das erste Mal an den Agility-Weltmeisterschaften teilnehmen, sie hat sich sehr darauf gefreut und vorbereitet. Ihr Motto war: Es kommt, wie es kommen muss, und wir machen das Beste daraus. Und das schafften die beiden. Sie konnten in der Einzelwertung gleich mit zwei fehlerfreien Läufen ihr können zeigen. Das Team erreichte somit einen stolzen 14. Rang in der Kombinationswertung.

Am Wochenende 13./14. Oktober kann man Hundesport hautnah miterleben. Das Team Training Sennwald führt auf seinem Areal das Herbstturnier durch. Erwartet werden etwa 220 Starter aus Liechtenstein, Schweiz und Österreich. Auf die Zuschauer warten spannende Bewerb, eine Festwirtschaft sorgt fürs leibliche Wohl. (pd)