Gefährliche Zeit für Rothirsche: Im Werdenberg ist die Jagdsaison verlängert worden

(pd) Wo sich der Mensch in der Freizeit gerne erholt, befinden sich die Lebensräume zahlreicher Wildtiere. Im Winter ist ihre Nahrung knapp und der Energieverbrauch aufgrund von Schnee und Kälte gross. Rehe, Gämsen, Hirsche und Birkhühner reduzieren ihre Aktivitäten auf ein Minimum, um die kalte Jahreszeit zu überleben. Energiezehrende Fluchten können daher für Wildtiere tödlich enden. Deshalb hilft respektvolles Verhalten diesen Tieren, gesund durch den Winter zu kommen.



Unter Beachtung weniger Regeln können die Menschen ihre Freizeitaktivitäten mit gutem Gewissen ausüben, ohne Wildtiere und sensible Lebensräume zu gefährden: Wildruhezonen und andere Schutzgebiete beachten. Auf Wegen und bezeichneten Routen bleiben. Hunde sind an der Leine zu führen. Dämmerung und die Nacht gehört den Wildtieren. Auf der Webseite www.wildruhezonen.ch ist ersichtlich, wo sich die lokalen Wildruhezonen befinden und auf welchen Wegen man sich bewegen darf.