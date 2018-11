Geburtstagsgeschenk für Musikfreunde Unter dem Motto, drei Künstler, eine Königin und ein Orchester, erhielten die Musikfreunde ein Geschenk zum 150-jährigen Bestehen der St. Michaelskirche. Dieses Geschenk wurde mit einem nicht enden wollenden Applaus verdankt. Adi Lippuner

In der Regel werden «Geburtstagskinder mit Geschenken bedacht. Doch wie vorgehen, wenn es sich bei der Jubilarin um das, von weither sichtbaren, stattlichen Kirchengebäude handelt? Ganz einfach: Die Verantwortlichen drehten den Spiess um und schenken Musikfreunden ein unvergessliches Erlebnis. Im Zentrum des musikalischen Genusses standen am Samstagabend die drei einheimischen Künstler Esther Lenherr, Nina Lenherr und Karl Hardegger. Allen drei gemeinsam ist, dass sie die «Königin der Instrumente», wie die Orgel genannt wird, hervorragend spielen. Als Grundlage dient den zwei Künstlerinnen und dem Künstler eine fundierte, musikalische Ausbildung und eine berufliche Tätigkeit, bei der sie ihre Liebe zur Musik leben können.

Die Harmonie von Orgel und Orchester, im Einsatz waren die Musikerinnen und Musiker der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, bescherte den Besucherinnen und Besuchern in der katholischen St. Michaelskirche Hörgenuss vom Allerfeinsten.

Von Rheinberger über Händel bis Poulence

Sowohl das Spiel auf der Empore als auch im Chor der Kirche wurde zum musikalischen Erlebnis. Entsprechend dem Wunsch der Akteure gab es nur zum Schluss der jeweiligen Werke Applaus, dieser dafür um so kräftiger. Diakon Patrick Schläpfer übernahm die angenehme Aufgabe, die Musikfreunde zum abendlichen Konzert in der Kirche zu begrüssen. Er stellte die Künstlerinnen und Künstler vor und gab seiner Freude über den Grossaufmarsch und die zu erwartenden musikalischen Genüsse Ausdruck. Auf dem Programm standen drei völlig verschiedene Werke, angefangen beim hochromantischen Konzert für Orgel und Orchester in g-Moll, des Liechtensteiner Komponisten Josef Gabriel Rheinberger, als Solist an der Orgel Karl Hardegger, Dirigentin Esther Lenherr. Der zweite Genuss war das barocke Orgelkonzert von Georg Friedrich Händel, Konzert für Orgel und Streicher in F-Dur, aufgeführt im Chorraum. Nina Lenherr spielte auf der Truhenorgel, geleitet wurde dieser Konzertteil von Karl Hardegger. Als fulminanter Schlusspunkt durften die Musikfreunde das Konzert für Orgel, Streicher und Pauke in g-Moll von Francis Poulence geniessen. Auf der Empore war Esther Lenherr als Solistin an der Orgel im Einsatz, Karl Hardegger dirigierte.

Das Publikum bedankte sich für das Geburtstagsgeschenk – einem musikalisch unvergesslichen Abend – mit nicht enden wollendem Applaus.