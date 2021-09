Gauschla-Läufe Ohne Zertifikat den Berg hoch: Streckenrekordhalter am Start Sport treiben ohne 3-G: Der Anlass Gauschla-Berglauf in Trübbach steht allen offen.

Der neue Streckenabschnitt des Gauschla-Berglaufs hat sich bewährt. Robert Kucera

Der Ski- und Bergclub Gauschla führt am nächsten Wochenende, 25./26. September die Gauschla-Läufe mit dem Höhepunkt des Gauschla-Berglaufs am Sonntag (Start um 11 Uhr OZ Seidenbaum) durch.

Auf die 3-G-Regelung kann verzichtet werden, da der ganze Event im Aussenbereich stattfindet. Die Organisatoren haben keine Mühen gescheut und sogar die Festwirtschaft nach draussen verlegt. Somit besteht keine Zertifikatspflicht.

Unsicherheit: Läufer zögern noch mit Anmeldung

Am Samstag sind erst mal die Plauschläufer an der Reihe, die in den Kategorien Teamlauf und der Plausch-Stafette einen Rundlauf beim Oberstufenzentrum Seidenbaum absolvieren.

Gemäss der Aussage vom Berglauf-OK kommen die Anmeldungen noch zögernd rein. Dies sei wahrscheinlich auf die grosse Unsicherheit durch die geänderten Bedingungen des BAG zurückzuführen. Da jedoch auf die Zertifikatspflicht verzichtet wird, hofft der Veranstalter, dass bis nächsten Freitag noch einige Anmeldungen dazukommen.

Streckenrekordhalter ist am Start

Die Bergläufer, die Nordic Walker sowie die Kids sind dann am Sonntag gefordert, ihr sportliches Können zu beweisen.

Die neue Berglaufstrecke durchs Azmooser Riet bis zum Skihaus Labria auf 1518 Metern über Meer hat sich bewährt, verlangt den Athleten jedoch einiges ab. Am Start wird auch der amtierende Streckenrekordhalter Arnold Aemisegger sein. So viel gibt das OK bereits erfreut bekannt. Die Kinderläufe werden kurz vor dem Mittag gestartet. Die Kids messen sich je nach Alter auf einer 60 oder 80 Meter langen Strecke, während die Eltern mitfiebern und sie lauthals anfeuern.

Die vielen Anmeldungen bestätigen dem Organisator, dass der Entscheid richtig war, die Gauschla-Läufe dieses Jahr durchzuführen, und wieder zu einer gewissen Normalität zurückzukehren. Das OK ist topmotiviert und freut sich auf ein spannendes Wettkampfwochenende.