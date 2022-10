Gastronomie «Unberechenbarer als Corona»: Zwei Wirte aus dem Werdenberg erklären, wie sie mit der Teuerung umgehen Energiekrise, Ukrainekrieg, unterbrochene Lieferketten treiben Kosten in die Höhe. Dies merkt auch die Gastronomie – und gibt die Kosten an die Kundschaft weiter. Zwei Wirte aus dem Werdenberg schildern ihre Lage.

Anfangs Oktober mussten im Restaurant Krone die Preise angepasst werden. Bild:

Seit 1999 kostet das «Mega-Riesen-Schnitzel» mit Pommes im Restaurant Krone in Trübbach 19.50 Franken – jetzt muss der «Hit-Preis» erstmals seit 23 Jahren um zwei Franken angehoben werden. Grund dafür sind Inflation und steigende Kosten für Lebensmittel und Energie, «wie sie gerade jeder hat», sagt der Wirt und Eigentümer der Restaurant Krone, Pius Mannhart.

Der 59-jährige Wirt aus Trübbach kümmert sich bereits seit 36 Jahren um das Wohl seiner Gäste, die seine «bürgerliche Gastung» sehr goutieren. Die drohende Energiemangellage bereitet ihm Sorgen, «trotzdem bin ich mir sicher, dass ich die Krise überstehen werde». Ganz ohne Teuerungen würde das aber nicht gehen.

«Trauben»-Wirt Markus Foser. Bild: Lukas Hohmeister

Gleich vorgehen muss der 62-jährige Wirt Markus Foser aus Balzers, der seit fünf Jahren Pächter des Gasthauses Traube in Azmoos ist. Er sagt: «Es ist tödlich für jeden Betrieb, der seine Preise nicht erhöht.» Deshalb kostet auch in der «Traube» das Mittagsmenü zukünftig zwei Franken mehr. Neben den Preiserhöhungen wurden bereits Sparmassnahmen ergriffen. Die Qualität im Service und beim Essen soll «jedoch auf jeden Fall erhalten bleiben», sagt Foser.

Mit dem Einkauf ist viel rauszuholen

Der «Kronen»-Wirt Pius Mannhart ist sich sicher: «Ich muss einen Teil der Kosten auf den Kunden abwälzen.» Er listet auf: «Ketchup kostet mich bereits 1.50 Franken mehr. Pommes, Öl und Bier sind ebenfalls teurer geworden.» Darüber hinaus würden sich die Strompreise bei seinem Anbieter um zirka 80 Prozent erhöhen.

Seit Anfang Oktober kostet bei ihm das Mittagsmenü deswegen 16.50 Franken anstatt 16 Franken. Eine «Stange» und eine Flasche Bier kosten ebenfalls 20 Rappen mehr: 4.10 Franken für erstere, 5.30 für zweitere.

Er versuche die Preiserhöhungen nach dem Motto ‹weniger ist mehr› vorzunehmen. Von einer letzten Preiserhöhung könne jedoch noch nicht die Rede sein. «Im Januar müssen wir dann weiterschauen», ergänzt Mannhart. «Die Preise kann ich nur so tief halten, weil ich es über die Menge mache», erklärt der «Kronen»-Wirt. Seit dem Ende der Coronakrise und der Schliessung mehrer Restaurants merkt er das besonders gut.

Das böse Erwachen gilt es zu vermeiden

Zusätzlich wurden noch weitere Sparmassnahmen, zum Teil schon vor der Mangellage, beschlossen: «Wir haben eine Solaranlage auf dem Dach. Dort und da löschen wir jetzt öfters die Lichter und setzen beim Kochen einen Deckel auf den Topf.» Allem voran hebt Mannhart heraus: «Einen grossen Teil kann ich über ‹raffiniertes Einkaufen› sparen.» Mannhart rechnet, dass er mit Aktionen und Grosseinkäufen allein zehn Prozent einsparen kann.

Ganz anders würde es aber bei den Angestellten aussehen. «Ein Koch und eine Serviertochter sind bei mir angestellt», sagt Mannhart, «um attraktiv zu bleiben, musste ich die Löhne nach oben anpassen.» Weitere Senkungen und Erhöhungen habe er auch in Bezug auf die Arbeitsstunden und den Urlaub vorgenommen.

«Der nächste Winter macht mir insofern Sorgen, weil ich nicht weiss, was auf mich zukommen wird. Das macht für mich die aktuelle Situation unberechenbarer als die Coronakrise», sagt der «Trauben»-Wirt Markus Foser. Er kommt zu einem nüchternen Schluss: «Seit fünf Jahren geht unser Umsatz hoch, jetzt wird er sicher stagnieren oder rückgängig sein. Mit dem gilt es klarzukommen.» Das gehe nur, wenn er am Ende des Monats seine Buchhaltung im Griff habe. «Nicht, dass am Ende das böse Erwachen kommt», sagt er gegenüber dem W&O.

Erhöhung um zehn Prozent ist denkbar

LED-Beleuchtung, eine Fritteuse mit weniger Stromverbrauch, eine effizientere Gasheizung und ein neuer Herd mit schätzungsweise 10 bis 20 Prozent weniger Verbrauch: All diese Sanierungen sollen in der «Traube» mittel- und langfristig die Kosten senken. Kurzfristig soll eine Senkung der Miete Abhilfe schaffen, um die steigenden Energiekosten zu kompensieren, teilt Foser mit.

Selbst mit dem nötigen Willen liesse sich die «Traube» nicht so leicht umbauen: «Da das über 300-jährige Gasthaus Traube unter Denkmalschutz steht, kann man nicht einfach eine Solaranlage auf das Dach setzen.» In der Folge muss auch er die Preise anpassen: «Durchs Band rechne ich mit Preiserhöhungen von etwa zehn Prozent», sagt Foser. Eine definitive Entscheidung würde aber erst im Januar getroffen werden.

Seine Gäste würden das glücklicherweise verstehen, was für ihn bedeutet, dass er seinen Standard im Gasthaus weiterhin aufrecht erhalten kann. «Qualität ist an erster Stelle und nach wie vor gefragt», ist der 62-jährige Wirt aus Balzers überzeugt.

Wenn es zu teuer ist, gehen die Gäste früher heim

Fragt man die beiden Wirte, wie sie die Preiserhöhungen festlegen, kommen sie zum selben Schluss: Es gilt einen Preis zu finden, der ein Restaurant und seine Besitzer gut über Wasser hält und das Portemonnaie der Kundschaft nicht übermässig strapaziert. Ansonsten wird er oder sie «künftig den Restaurantbesuch sparen».