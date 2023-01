Gastronomie Pächterpaar für Malbun gesucht Das Team von Sandra Dobler hört auf Malbun Ende April auf. Die Ortsgemeinde Buchs ist in Kontakt mit möglichen Nachfolgern.

Das Berghaus Malbun am Buchserberg ist von Frühling bis Herbst das Ziel von Mountainbikern und Ausgangspunkt für Wandertouren. Bild: Heini Schwendener

Die Skisaison auf Malbun am Buchserberg steht vor der Tür – wenn es denn endlich genug Schnee hätte. Das Berghaus-Team um Sandra Dobler ist bereit für die Wintersaison 2022/2023. Ende April ist dann aber Schluss, Sandra Dobler hat ihren Vertrag gekündigt.

Die Ortsgemeinde Buchs, Besitzerin des Berghauses Malbun und des kleinen Skigebiets, sucht darum per 1. Mai oder nach Vereinbarung ein innovatives Pächterpaar.

Werner Schwendener, Vizepräsident der Ortsgemeinde Buchs, hat ein klares Ziel vor Augen: «Spätestens wenn die Wandersaison auf Malbun im Frühling beginnt, sollte auch das Berghaus wieder offen sein.»

Restaurant mit kleinem Hotelbetrieb

Am 4. Januar 2013 hat die Ortsgemeinde Buchs den Neubau des Berghauses Malbun eröffnet (vgl. Artikel nebenan). Seither haben drei Pächterpaare bzw. Pächterteams die hungrigen Ausflugsgäste – darunter viele Freizeitsportlerinnen und -sportler – im Berghaus verpflegt und teilweise im Hotelbetrieb beherbergt. Das Berghaus Malbun verfügt über 82 Restaurant- und 76 Terrassenplätze, 7 Doppelzimmer mit Dusche/WC und 4 Mehrbettzimmer mit Dusche/WC. Es ist seit seinem Neubau also nicht mehr «nur eine Bergbeiz», sondern ein Restaurant mit kleinem Hotelbetrieb. Dies macht die Arbeit der Verantwortlichen vielfältiger, aber auch anspruchsvoller.

Das Berghaus Malbun auf 1369 Metern über Meer ist umgeben von einem prächtigen Bergkulisse. Der Ausblick über das Rheintal, das Fürstentum Liechtenstein und das Vorarlberg bis hinunter zum Bodensee ist einzigartig. Allerdings variiert das Gästeaufkommen bei einem Bergrestaurant auf dieser Höhe je nach Wetter stark. Liegen an einem Wochenende die Wetterprognosen komplett falsch, wartet ein zu grosses Team vergeblich auf Gäste oder aber es rotiert ein zu kleines Team am Anschlag. Auch das ist eine spezielle Herausforderung in einem Berggasthaus. Dies ist allerdings nicht der Grund, warum Sandra Dobler mit ihrem Team aufhört.

Zur Kündigung entschlossen

«Wir erleben ein super Zeit auf Malbun. Und die Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Buchs ist wirklich toll», sagt Sandra Dobler auf Anfrage des W&O. Allerdings setzte das Team künftig neue Akzente in der Work-Life-Balance. Ein Tag pro Wochenende solle künftig der Familie gehören. Weil das Berghaus jedoch nicht einen Tag pro Wochenende einfach schliessen könne, habe man sich zur Kündigung entschlossen.

Das Team um Gastgeberin Sandra Dobler und Küchenchef Eryk Piecha hat gekündigt. Bild: pd

Sandra Dobler versichert, ihr Team bleibe für die letzten Monate im Berghaus voll motiviert. Die Gastgeberin wird der Branche auch künftig treu bleiben und ihr Restaurant, den Hölzigen Alvier, neu eröffnen.

Das Berghaus Malbun ist für die Ortsgemeinde Buchs kein Renditeobjekt, sondern zusammen mit dem Skigebiet und dem Busverkehr zum Berghaus ein Dienst an der Öffentlichkeit, den sie sich jährlich bis zu 300000 Franken kosten lässt. Der Mietzins liegt unter dem marktüblichen Wert und auch sonst bietet die Ortsgemeinde als Besitzerin Leistungen, die unüblich sind.

Bisher war es jeweils nicht ganz einfach, Nachfolgepächter für das Berghaus zu finden, erzählt Werner Schwendener. Doch diesmal scheint alles anders, hat er doch bereits einige vielversprechenden Bewerbungen erhalten.