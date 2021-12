Gams/Grabs Gamser Kindergartenkinder durften Kerzen ziehen Die Kinder des Gamser Kindergarten erlebten im Setzchaschte Grabs einen schönen Adventsmorgen. Sie durften Kerzen ziehen. Für viele Kinder war das ein neues und aufregendes Erlebnis.

Beim Kerzenziehen entstanden viele individuelle Kerze, welche in den nächsten Tagen zu Hause von der ganzen Familie genutzt werden können. Bild: PD

(pd) Am vergangenen Donnerstagmorgen machte sich die Kindergartenklasse von Francesca Lurati aus Gams auf einen Adventsausflug. Die Kinder durften im Setzchaschte in Grabs selber Kerzen ziehen. Der Setzchaschte in Grabs, ein grosser Indoor-Treffpunkt bietet viele Kreativ- und Fantasiespiel­angebote. Ausserdem können dort Gross und Klein noch bis 10. Dezember Kerzen ziehen. Ein schönes Angebot auch für Kindergärten und Schulen.

Jedes Kind erhielt einen vorbereiteten Docht Für viele Kindergartenkinder war der Setzchaschte schon bekannt – für einige aber auch neu. Alle waren sehr gespannt, was sie erwartet, und ihre Augen glänzen beim Eintritt in die grosse Halle. Michelle Meier Widrig, die Gründerin vom ­Setzchaschte erwartete die ­Kindergartengruppe und erklärte, wie das mit dem Kerzen­ziehen funktioniert. Der lange Docht musste immer gut fest­gehalten werden. Dann kurz in das heisse Wachs tauchen und wieder rausnehmen.

Mit viel Freude wurde experimentiert

Begeistert sahen die Kinder, wie das bunte Wachs an dem Docht haften blieb. Nach der Einführung ging es los. Jedes Kind bekam einen vorbereiteten Docht und durfte ihn nach Lust und Laune in die verschiedenen Wachs­töpfe tauchen. Anschliessend wurde die noch sehr dünne ­Kerze ins Wasserbad getaucht. Einige Kinder waren etwas ungeduldig und konnten es kaum erwarten, dass die Kerze dicker wurde. Andere nahmen sich ganz viel Zeit und wieder andere mussten zuerst lernen, dass man den Docht nicht zu lange im heissen Wachs baden darf.

Mit viel Freude wurde gearbeitet und auch experimentiert. Nach der Znünipause ging es weiter. Es entstanden viele tolle, individuelle Kerzen, welche ­hoffentlich zu Hause mit viel Aufmerksamkeit angezündet werden. Natürlich durfte anschliessend an das Kerzen­ziehen auch ausgiebig gespielt werden. Der Setzchaschte bot viele Spielmöglichkeiten: von Sandschatzsuche über Bügelperlenspass bis hin zum grossen Rollenspiel auf dem Bauernhof. Es war für jedes Kind etwas ­dabei. Um halb 12 wurden die Kindergartenklasse per Schulbus zurück nach Gams gebracht. Was für ein toller, kreativer und aufregender Adventsmorgen für die Kindergartenkinder.