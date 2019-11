Gamser Skirennfahrerin kommt dem Comeback jeden Tag näher Seit wenigen Tagen steht die Gamser Skirennfahrerin Lorina Zelger nach ihrer Verletzung wieder auf den Ski – dabei war ihr «megawohl», wie sie im Gespräch mit dem W&O sagt. Armando Bianco

Bald wieder Realität: Die Gamser Skirennfahrerin Lorina Zelger trainiert nach ihrer Verletzung wieder auf Schnee. (Archivbild)

«Es hat sich angefühlt, als hätte es nie einen Unterbruch gegeben», zeigt sie sich selbst etwas erstaunt. Am 24. Januar dieses Jahres hatte sie sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen, und das nicht einmal in einem Rennen, sondern beim Einfahren vor einem Europacup-Slalom in Melchsee-Frutt.



Die hohen Kosten mit Crowdfunding gedeckt

Der Weg zurück auf die Piste hat Lorina Zelger viel Motivation, Einsatz, Schweiss und Geld gekostet. Diesen Spätsommer hat sie ein Crowdfunding-Projekt gestartet, um die Ausgaben für Physiotherapie, Mentaltraining, Spezialschiene, Spezialsohlen und Sondereinheiten zu finanzieren (der W&O berichtete). Das Vorhaben hat geklappt, konnte sie das Finanzierungsziel doch um fast 50 Prozent übertreffen.

Wann genau Lorina Zelger ihren ersten Ernstkampf in dieser Saison haben wird, steht noch nicht fest, obwohl ihre Trainer recht zuversichtlich seien. Derweil trainiert sie nun täglich, denn schliesslich will das B-Kader-Mitglied baldmöglichst wieder «voll angreifen».