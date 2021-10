Gams Zwei Brüder setzen Akzente auf dem Mountainbike Mauro und Xeno Dürr aus Gams zeigen beim Sarganserländer «neos Racing»-Team gute Leistungen. Das noch junge Team will sich bis im Jahr 2023 national unter international etablieren.

Sie tragen mit guten Leistungen zur Entwicklung des Sarganserländer Bike-Teams bei: Mauro und Xeno Dürr aus Gams. Bild: PD

Als neues Nachwuchsteam mit Wurzeln in der Ostschweiz will «neos Racing» neue Akzente setzen. Das Konzept des Teams basiert auf einem frohen Erscheinungsbild und einer familiären Teamkultur. Im Vordergrund steht das Miteinander und das gemeinsame Wachstum, frei nach dem Motto: «Einer für alle, alle für einen.» Teil des Teams sind auch die beiden Brüder Mauro und Xeno Dürr aus Gams.

Erfolgsmomente bringen Zusammenhalt

Der erste Auftritt als Team war nicht nur wegen des frischen Trikotdesigns ein Hingucker. Nein, auch die Performance der Fahrer konnte sich sehen lassen.

«Erfreulicherweise liessen die Leistungen der vier Fahrer während der Saison nicht nach und wir konnten eine kontinuierliche Steigerung bei allen feststellen», ist von der Teamleitung zu vernehmen, «dank der Erfolge und vieler gemeinsamer Momente wuchsen das Team und alle Beteiligten immer mehr zusammen.»

Gebrüder Dürr beide mit dem 13. Platz

In der Gesamtwertung des Proffix Swiss-Bike-Cups fuhr Silas Thoma einen 6. Rang in der Kategorie U19 heraus, Yanni Mantzanas beendete den Cup auf dem 35. Rang. Mauro Dürr (U17) und Xeno Dürr (U13) erreichten jeweils den 13. Platz. In der Gesamtwertung des Argovia Bike-Cups sicherte sich Mantzanas den 10. Rang.

Neben der MTB-Kategorie Cross Country bestritten einige Fahrer Strassenrennen, wo sie teils in die Top Ten oder Top 20 fuhren

Ab 2023 will man als UCI-Team tätig sein

Nach dem erfreulichen Start möchte «neos Racing» sein Konzept weiter ausbauen und verfeinern. «Wir möchten uns stets neue Ziele stecken und uns an neue Aufgaben wagen, um neue spannende Chancen zu entdecken», so der Teamverantwortliche Ati Mantzanas. An erster Stelle steht ein kontinuierlicher und sanfter Ausbau des Teams.

«Es wäre erfreulich, auch Athletinnen in unserem Team willkommen heissen zu dürfen, jedoch freuen wir uns über jeglichen Zuwachs.»

«Unser Ziel ist der Ausbau zu einem international und national aktiven UCI-Team bis zum Jahr 2023.» Um dies zu erreichen, sind neben der Freude am Sport viel Fleiss und Arbeit nötig. Wie bei allen Teams gilt: Ohne treue Sponsoren wären die Bestrebungen nur schwer möglich. (cw)