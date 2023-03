GAMS Viel Herzblut und einige Neueintritte: Die Frauengemeinschaft Gams hält soziale Kontakte zusammen Über 70 Mitglieder nahmen kürzlich an der Hauptversammlung der Frauengemeinschaft Gams teil. Vier Mitgliederinnen des Leitungsteams und zwei des Vorstands gaben ihren Rücktritt bekannt.

Die Frauengemeinschaft Gams hat derzeit 197 Mitgliederinnen. Symbolbild: Westend61

Der Verein hielt die Hauptversammlung dieses Jahr wieder im Restaurant Schäfli ab, wo der Wirt gleich zu Beginn von den Teilnehmenden mit einem Geburtstagsständchen überrascht wurde. Über 70 Mitglieder leisteten der Einladung Folge, was der Vorstand als Wertschätzung seiner Arbeit betrachtete, insbesondere da es bis zur Normalität im Vereinsjahr 2022 nochmals Geduld und stetige Anpassungen brauchte. Umso mehr freute dieser sich, dass die geplanten Anlässe durchgeführt wurden und dadurch die sozialen Kontakte wieder etwas aufleben konnten. Höhepunkt war der Jahresausflug nach Elm mit Besichtigung der Schabzigerfabrik.

Gisela Güntert hielt die Versammlung erstmals im gewohnten Rahmen ab, unterstrichen mit einer ansprechenden Po­werpoint-Präsentation – und meisterte dies mit Bravour. Nach einer Gedenkminute an die verstorbenen Mitglieder wurden die Jahresberichte und der Kassa­bericht genehmigt und verdankt.

Vielseitiges Programm und zwei Rücktritte im Vorstand

Erfreulich war, dass es einige Neueintritte zu verzeichnen gab und der Vorstand der Frauengemeinschaft mit einem attraktiven Jahresprogramm für jüngere und ältere Frauen der abnehmenden Mitgliederzahl von derzeit 197 entgegenwirken will. Mit einem unbeschwerten Jo­delschnupperabend zur Inspiration, dem Bestreiten eines Parcours in der Kybun World, der gern besuchten Maiwallfahrt nach Quarten und einem vielversprechenden Jahresausflug nach Basel mit einer Rheinschifffahrt und Mittagessen an Bord samt dem Besuch der Salzkammer ist das Jahresprogramm sehr vielseitig. Das Pilgern ist mehr als Bewegung, was der Vorstand an einem Pilgertag anlässlich des 175-Jahr-Jubiläums des Bistums St.Gallen gleich selbst erfahren durfte, und deckt sich mit dem Jahresmotto «beWegt».

Auch der Treffpunkt punktet mit tollen Aktivitäten für Kinder, unter anderem einem Spielplatzfest, «Du mit Pferd», Bowling und gegen Jahresende mit Grittibänz backen. Beide Vorstände freuen sich immer auf eine grosse Teilnehmerzahl.

Gleich vier Frauen gaben ihren Rücktritt aus den Leitungsteams bekannt. Der Vorstand der Frauengemeinschaft hatte zwei Rücktritte zu verzeichnen. Monika Hardegger, die während 14 Jahren tüchtig mitwirkte, sich gerne um das kulinarische Wohl bei Anlässen kümmerte und mit ihrer langjährigen Erfahrung einen unverzichtbaren Einsatz leistete, sowie Maria Kesseli, die den Verein auch tatkräftig unterstützt hat und nun in eine andere Region gezogen ist. Als neues Vorstandsmitglied wurde Ida Lenherr einstimmig gewählt.

Beim Treffpunktteam verlassen Elke Kesseli und Rita Jung den Vorstand. Mit ihren kreativen Ideen, ihrer Energie und Spontanität bereicherten sie verschiedenste Kinderanlässe aller Altersklassen. Glücklicherweise rückt mit Ursina Rüedi eine kompetente Person ins Team nach.

Allen austretenden Vorstandsmitgliedern wurde unter anderem ein Blumengruss überreicht und ein grosses Dankeschön für ihr Engagement ausgesprochen.

Ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten

Zum Schluss dankte Gisela Güntert allen, die sich mit einem Beitrag für den Verein eingesetzt haben, insbesondere dem Treffpunkt-Team für die gute Zusammenarbeit und der Strickrunde, die mit einer Spende von 3000 Franken für einen wohltätigen Zweck beiträgt.

Anschliessend an die Versammlung blieb bei einem feinen Nachtessen und einer fantastischen Dessertvariation mit Apfelküchlein genügend Zeit für Gespräche. Zwischendurch fieberten alle bei einem Lottomatch gespannt den tollen Preisen entgegen. (pd)