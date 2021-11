Gams SG Tell Gams mit bravouröser Leistung: Platz 3 an der Ostschweizer Mannschaftsmeisterschaft in Aadorf Nach einem Jahr Pause konnte anlässlich der Ostschweizer Mannschaftsmeisterschaft (OMM) am letzten Samstag endlich wieder ein Final durchgeführt werden. Jung und Alt zeigte sich begeistert, dass man den sportlichen Wettkampf wieder durchführen konnte.

Auch die Betreuerin der Gamser Schützen (Monika Lenherr, rechts im Bild) und OMMK-Präsident Josef Dürr aus Gams (links) freuen sich über den Erfolg. Bild: PD

Auf der Schiessanlage Steig in Aadorf kämpften insgesamt 39 Mannschaften mit Gewehr oder Pistole um den begehrten Titel als Ostschweizer Mannschaftsmeister. Am Vormittag fanden die B- und C-Finals statt, wo sich die Mannschaft der SG Nesslau in der B-Liga als dritte feiern lassen konnte. Im A-Final am Nachmittag ging es dann um den Meistertitel. Und hier wurde buchstäblich bis zum letzten Schuss gekämpft.

Eine spannende Angelegenheit

Die sechs Finalisten im Gewehrbereich trennten schlussendlich nur 23 Punkte und dies bei 160 Schüssen pro Mannschaft. Schliesslich waren es die Standschützen Oberwinterthur (1547), die sich mit acht Punkten Vorsprung auf ihre Mitstreiter, den SV Höri, verdient als Ostschweizer Mannschaftsmeister feiern lassen konnten. Den dritten Platz belegte die Mannschaft der SG Tell Gams mit 1531 Punkten.

Die hohen Resultate zeigen, die Pandemie hat den Schützen punkto Zielgenauigkeit nichts anhaben können. Für den Erfolg der Gamser standen Simon Eggenberger (196), Roger Lenherr (195), Patrik Lenherr (193), Peter Lippuner (192), René Kaiser (191), Andreas Scherrer (190), Dominik Gächter (189) und Josef Lenherr (185) am vergangenen Samstag im Einsatz. (pd)