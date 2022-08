Gams Mit Attraktionen für Gross und Klein: Gams feierte sein dreitägiges Dorffest Nach der schwierigen Zeit und der coronabedingten Entbehrungen konnten es die Gamserinnen und Gamser kaum mehr erwarten, endlich mal wieder so richtig zu feiern. Ganze drei Tage lang verwandelte sich das Dorf in eine Festmeile.

Die Festwirtschaften füllten sich mit einem fröhlichen Publikum. Bild: Ramona Riedener

Freude herrschte, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit nichts mehr dem dreitägigen Dorffest vom 12. bis 14. August dazwischenfunken konnte. Das fünfköpfige Dorffest-OK und die acht Vereine scheuten keinen Aufwand, ihren Besuchern ein abwechslungsreiches Festprogramm bieten zu können.

Mit einem Live-Rockkonzert anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Elektra Gams startete am Freitagabend das Festwochenende. Die regionalen Bands Station Quo und The Ribel Steaks rockten im Widemsaal durch den Abend, und der Rheintaler Kult-DJ «DJ Carlo» rundet das Programm ab.

Die lüpfige Musik dieses Trios begeisterte. Bild: Ramona Riedener

Mit dem Pferd von Betrieb zu Betrieb

Am Samstag gehörte die Aufmerksamkeit ganz dem einheimischen Gewerbe. 32 Firmen öffneten von 10 bis 15 Uhr ihre Türen und boten Einblick in ihr Schaffen. Im Dorf und im Industriegebiet zeigten gelbe Ballone den Besuchern aus der näheren und weiteren Umgebung den Weg zu Tür und Tor der offenen Betriebe. Wer die weitläufige Strecke nicht zu Fuss zurücklegen wollte, konnte sich mit zwei Pferdestärken von Betrieb zu Betrieb chauffieren lassen. Die sommerliche Hitze trug sein Übriges dazu bei, dass die «Rösslipost» heiss begehrt war. Nebst interessanten Einblicken in ihre Betriebe, zeigten die Gewerbler ihre Gastfreundschaft mit Speis und Trank sowie verschiede­nen Attraktionen für Gross und Klein.

Fredy Schöb (links) und das OK-Team. Bild: Ramona Riedener

Bereits zum zweiten Mal fand der Tag der offenen Tür des Gamser Gewerbes zusammen mit dem Dorffest statt. Laut Susanne Schulz, Präsidentin Gewerbe- und Industrieverein Gams, ist es für die Unternehmer sehr wichtig, sich nach der langen Durststrecke wieder präsentieren zu können. Das Interesse der Bevölkerung sei sehr gross, was sich an der zahlreichen Besucherzahl gezeigt habe. Nachdem das Gewerbe ihre Türen zumachten, pilgerten die Besucherinnen und Besucher allmählich Richtung Festmeile. Dort warteten bereits die acht Dorfvereine mit einem tollen Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten, kühlen Drinks, lüpfiger Livemusik sowie Spiel und Spass für Gross und Klein.

An der Dorfolympiade gaben die Familien alles. Bild: Ramona Riedener

Ein Dorffest für Gross und Klein

Nach und nach füllten sich allmählich die Strasse und die Festbänke mit einen gemischten Publikum, das das abwechslungsreiche Festprogramm bis tief in die Nacht zu geniessen wusste. Der dritte Festtag begann mit einem ökumenischen Festgottesdienst. Neben einem Platzkonzert der Bürgermusik und Vorführungen des STV Gams war die grosse Dorfolympiade der Höhepunkt des Sonntags. An verschiedenen Posten mussten die Teilnehmer Geschicklichkeit und Wissen unter Beweis stellen. Nach der Rangverkündigung blickten die Besucherinnen und Besucher, das OK-Team sowie die teilnehmenden Vereine auf drei gelungene, unvergessliche Festtage zurück.