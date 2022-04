Gams Langjährige Sänger des Männerchor Campesia wurden an der Hauptversammlung geehrt Der Präsident des Männerchors Campesia Gams konnte bei der Hauptversammlung auf ein ruhiges Vereinsjahr zurückblicken und Felix Wessner, Erich Bollhalder, Ruedi Koller, Johann Zünd, Fredy Hobi sowie Marco Slongo ehren.

Für langjährige Vereinstreue geehrt (von links): Felix Wessner, Erich Bollhalder, Ruedi Koller, Johann Zünd und Fredy Hobi. Bild: PD

Kürzlich führte der Männerchor Campesia Gams die jährliche Hauptversammlung durch. Der Präsident des Männerchors Campesia Gams konnte bei der Hauptversammlung auf ein ruhiges Vereinsjahr zurückblicken. Einige Anlässe konnten wegen Corona nicht durchgeführt werden, dadurch hat auch die Vereinskasse entsprechend gelitten.

Erfreulicherweise konnten wieder einige Sänger für ihre Vereinstreue geehrt werden. Felix Wessner für 35 Jahre, Erich Bollhalder und Ruedi Koller für 20 Jahre, Johann Zünd für zehn Jahre und Fredy Hobi und Marco Slongo für fünf Jahre.

Gesellige Anlässe und Unterhaltung geplant

Der Chor hofft, 2022 wieder ein «normales» Vereinsjahr durchführen zu können. So singt er am 3. April im Altersheim und führt am 8. und 9. April einen Lottomatch im «Schäfli» in Gams durch. Geplant sind auch einige gesellige Anlässe wie die Vereinsreise, Grillabend und «Zigeuner». Im November soll auch wieder eine Unterhaltung durchgeführt werden.

Singfreudige Männer sind immer gerne willkommen. Die Probe ist jeweils Dienstagabend um 20.15 Uhr im Widem. Es sind keine speziellen Vorkenntnisse nötig. (pd)