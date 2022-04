Gams Katholische Kirchgemeinde Gams wählt neuen Präsidenten Die Bürgerversammlungen der Orts- und katholischen Kirchgemeinde Gams genehmigten alle Anträge einstimmig.

Arnold Rossi (links) ist als Präsident, Francesco Müller als Verwaltungsrat der katholischen Kirchgemeinde gewählt. Bild: Hanspeter Thurnherr

Zwei Wahlen standen am Donnerstag an der Bürgerversammlung der katholischen Kirchgemeinde in der Aula des Schulhauses Höfli im Zentrum.

Die 75 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger wählten Interimspräsident Arnold Rossi als Nachfolger von Walter Kühnis zum neuen Präsidenten der Kirchenverwaltung. Kühnis war nach zwei Jahren im Amt aus gesundheitlichen Gründen auf Ende 2021 zurückgetreten. Weiter wurde Francesco Müller als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt.

In seinem Rückblick auf das Jahr 2021 erwähnte Arnold Rossi unter anderem die wichtigsten Anschaffungen und Renovationen bei der Kirche, der Kapelle Gasenzen und der Kaplanei. Ebenfalls «renoviert» worden sei die Homepage der Kirchgemeinde. Mit Carolin und Christian Brändle sei das Seelsorgeteam nun wieder komplett.

Rechnung schloss besser ab als budgetiert

Die Jahresrechnung 2021 schloss mit einem Überschuss von 187'775 Franken um 153'174 besser als budgetiert. Die Bürgerschaft genehmigte sie einstimmig und legte damit den Überschuss in die «Reserven für den Rechnungsausgleich».

Das Budget 2022 der katholischen Kirchgemeinde rechnet bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 24 Prozent mit Ausgaben von 1,550 Millionen Franken und Einnahmen von 1,586 Millionen Franken mit einem Einnahmenüberschuss von 36'000 Franken.

Dank dem guten Zustand der Liegenschaften seien nur wenige Investitionen nötig, erklärte Arnold Rossi. Der Aufwand für Gams an den Zweckverband ist mit 100'113 Franken budgetiert – und liegt rund 14'000 Franken höher als in der Rechnung 2021.