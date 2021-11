Gams Die Hitparade im Visier: Patric Scott hat eine neue Single auf den Markt gebracht «We Need To Talk» heisst die Single, welche der in Gams aufgewachsene Musiker Patric Scott letzte Woche veröffentlicht hat. Der Song ist ein Vorgeschmack auf das komplette Album, welches im nächsten Februar erscheinen soll.

Auf der Erfolgsspur: Multitalent Patric Scott veröffentlicht eine neue Single. Bild: Lisa Jenny

Die Pop-Komposition beginnt schlicht mit Gitarre und Vocals, gipfelt in einem Ohrwurm-Refrain und präsentiert sich gesamthaft in einem verträumten Kleid. Mit dreieinhalb Minuten Spielzeit ist der Song radiotauglich vom Format – und vom Sound her erst recht.

Die neu komponierte Single von Patric Scott fügt sich musikalisch in die Jahreszeit ein. Eine Prise Country-Flair gibt dem Song ein nachdenkliches Kleid mit einer klaren Botschaft. Erstmals hat er mit Singer-Songwriterin Aleena Gibson aus Schweden zusammengearbeitet. Die gegenseitige Begeisterung war gross.

«We need to talk», die neue Single von Patric Scott: Noch ohne Video, doch der Song allein ist schon beeindruckend. Youtube

Hoffnung auf einen weiteren Chart-Erfolg

Die Plattentaufe des Albums «Back In The Day» findet am 25. Februar im Plaza Club in Zürich statt. Die Hoffnung ist berechtig, dass der Gamser mit dem Album an seinen grossen Erfolg mit der letzten Produktion «Spirit» anknüpfen kann. Das im Dezember 2019 veröffentlichte Werk rangierte damals auf Platz 12 der offiziellen Schweizer Album Charts. Auch mit seinen drei Alben zuvor war er zwischen 2015 und 2017 jeweils in der Schweizer Hitparade vertreten.

«Bodytalk»: Ein im Sommer 2021 veröffentlichter Song Youtube

Im Dezember hat Patric Scott Auftritte geplant in Berlin, Maur (Zürich) und Sargans. In der ersten Novemberhälfte ist er mehrmals mit seinem Music Dinner gemeinsam mit befreundeten Sängerinnen und Sängern aufgetreten.

Karriere mit Bedacht und ohne Hektik aufgebaut

Nur auf wenige trifft die Bezeichnung Multitalent so gut zu wie auf Patric Scott. Als Sänger, Musiker, Songwriter, Schauspieler, Musical-Darsteller und Produzent ist er in vielen musikalischen Welten daheim. Seine Karriere hat er stets ohne Hektik aufgebaut und sich seine musikalischen Partner immer mit Bedacht ausgewählt. Auftritte haben ihn sogar bis nach China geführt, unter seinen Kooperationen findet sich beispielsweise die berühmte Amerikanerin Shosana Bean aus Amerika. (ab)