Gams: Autofahrer übersieht Mofalenker Am Montagnachmittag um 15 Uhr hat sich auf der Haagerstrasse in Gams eine Kollision zwischen einem Auto und einem Mofa gekommen. Der Mofafahrer, der vom Autolenker übersehen wurde, hat sich dabei verletzt

Die Polizei stellte fest, dass der Autolenker den Mofafahrer nicht bemerkt hat. (Symbolbild Raphael Rohrer)

(wo) Ein 50-jähriger Autofahrer fuhr von der Avia-Tankstelle zur Einmündung in die Haagerstrasse und wollte rechts in Richtung Haag fahren. Gleichzeitig fuhr ein 66-jähriger Mofafahrer auf einem Radweg in Richtung Gams.

Beim Einbiegen das Mofa nicht bemerkt

Als sich der Mofafahrer auf der Höhe des Autofahrers befand, setzte der Autolenker seine Fahrt fort und kollidierte mit dem Mofa.

Dessen Lenker Mofafahrer wurde dabei unbestimmt verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 2500 Franken.