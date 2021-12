Gams 1500 Kerzen für Solidarität mit Armutsbetroffenen Am Samstag fand bei der Kirche in Gams die Aktion «Eine Million Sterne» statt. Rund 1500 Kerzen erhellten den Platz vor dem Pfarreibürohaus, den Weg zur Kirche und den Kirchenplatz. Der Erlös kommt der Caritas zugute.

Vor dem Eindunkeln hatten 24 Kinder und 17 Leiterinnen und Leiter von Jungwacht und Blauring die kleinen Gläser so angeordnet, dass sie einen Stern mit Jungwacht- und Blauring-Sujet bildeten.

«Heute haben wir natürlich top Bedingungen, besser geht es nicht: kein Wind, kein Regen, kein Schnee.»

Das sagt Silvia Dietschi. Die Religionspädagogin und Jugendarbeiterin der Seelsorgeeinheit Werdenberg ist verantwortlich für diesen Anlass in Gams.

Im Rahmen der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne» des Hilfswerks Caritas wurde am Samstag mit zahlreichen Kerzenmeeren ein Zeichen gegen Armut in der Schweiz gesetzt. Caritas will damit für Solidarität mit den über 1,2 Millionen Menschen in der Schweiz werben, die unter oder nur knapp über dem Existenzminimum leben.

Seit rund 10 Jahren in Gams

Seit rund zehn Jahren findet «Eine Million Sterne» jeweils auch in Gams statt. Diese Solidaritätsaktion für Armutsbetroffene im eigenen Land zu unterstützen, ist eine Herzensangelegenheit von Silvia Dietschi.

Der Anlass in Gams verändere sich immer wieder ein wenig, sagt die Organisatorin. Dieses Mal zündeten Mitglieder, Leiterinnen und Leiter von Jungwacht und Blauring Gams am Samstagabend rund 1500 Lichter an und bildeten damit unter anderem einen riesigen Stern vor dem Pfarreibürohaus.

Viertklässler bastelten und musizierten

Zudem beteiligten sich erstmals die Viertklässler mit einem Projekt: Sie behandelten die Geschichte «Das rote Paket», bastelten dazu passend rote Schächtelchen und Sterne und verkauften diese sowie Büchlein der Geschichte an einem Stand auf dem Kirchenplatz. «Der Erlös davon kommt der Caritas-Aktion zugute, ebenso der Erlös vom angebotenen Raclette und Punsch», sagt Silvia Dietschi, die bei der Durchführung des Anlasses jeweils auf die tatkräftige Unterstützung des Mesmers und weiterer Helferinnen und Helfer zählen darf.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher liessen es sich nicht nehmen, das Lichtermeer vom Kirchenplatz aus zu bewundern, dem weihnachtlichen Gesang der Viertklässler zuzuhören und eine Portion Raclette zu geniessen.