Gamperney-Berglauf: Unter neuer Führung gehts bergauf Dem 36. Gamperney-Berglauf (Sonntag, 24. Mai) steht nichts mehr im Weg, das neue OK ist gefunden.

Das neue Kern-OK hat Grund zur Freude: Der Gamperney-Berglauf verbleibt im Werdenberger Sportprogramm. Bild: PD

(pd) Im Herbst 2018 hat das OK des Gamperney-Berglaufs beschlossen, dass die Durchführung es Traditionsanlasses im Mai 2019 vorerst die letzte sein werde. Ausser, wenn sich einige motivierte Personen finden würden, die bereit wären, neben dem bisherigen OK-Team Verantwortung in der Organisation zu übernehmen.

Von da an hat sich einiges getan. Für die Mitarbeit im OK des Berglaufs konnten einige Personen gewonnen werden. Dies zeigt, dass der Gamperney-Berglauf ein geschätzter Termin im Kalender der Bergläufer darstellt und ein wichtiger regionaler aber auch überregionaler Event im Werdenberg ist.

Kern-OK erhält breite Unterstützung

Die Verantwortlichkeiten sind nun auf wesentlich mehr Schultern und Ressorts verteilt. Das Kern-OK besteht aus sieben OK-Mitgliedern (Präsident, Finanzen, Rennleitung, Infrastruktur, Marketing, Festwirtschaft und Sekretariat). Diese werden von weiteren OK-Mitgliedern in Unterressorts unterstützt (Sponsoring, Rennbüro, Startnummernausgabe, Naturalpreise, Speaker, Lauftraining, Streckenchefs, Verkehr, Kleidertransport, Werbung/Presse, Layout, Internet, Social Media, Festwirtschaften auf Gamperney und im Unterdorf, Helfereinsatz).

Die Organisation für das Jahr 2020 steht, der 36. Austragung am Sonntag, 24. Mai, steht nichts mehr im Weg. Wie das OK mitteilt, kommt es zu einigen Neuerungen. So wurden mit vielen Laufveranstaltern Kooperationen vereinbart. Neu unterstützt der Zivilschutz den Lauf in den Jahren 2020 und 2021. Dieser ist für die Streckensicherung zuständig und organisiert den kompletten Auf- und Abbau des Wettkampfgeländes vom Start bis hoch zum Ziel. Bestens bewährt hat sich das Lauftraining auf der Originalstrecke. Dieses wird nach den Frühlingsferien erneut stattfinden. Diese Einheiten finden neu am Montag und Donnerstag, um 18 Uhr, beim Schulhaus Unterdorf statt, erstmals am 20. April.