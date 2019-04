Trotz Föhn: Gäste fühlen sich in der wieder eröffneten Staubern-Bahn sicher

Die wieder eröffnete Staubern-Bahn in Frümsen hat am Osterwochenende überdurchschnittlich hohe Frequenzen registriert. Die Verantwortlichen freuen sich auch über unerwartet grosses Interesse an Saisonkarten.