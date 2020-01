Fussballzauber am Raiffeisen Juniorenhallenturnier in Buchs Der Nachwuchs kämpfte am Juniorenhallenturnier eifrig um Punkte, die Helfer hatten alle Hände voll zu tun.

Den Abschluss eines jeden Turniers bilden die Teamfotos oder, wie hier, gleich von allen teilnehmenden Mannschaften. Bild: PD

(pd) Am Samstag und Sonntag fand das zweite Wochenende des Buchser Hallenturniers statt. Das Turnier hat eine lange Tradition und ist weit über das Werdenberg hinaus bei vielen beliebt. So gibt es dann wohl kaum einen Aktivfussballer in der Region, der als Junior nicht auch einmal selber am Turnier teilgenommen hat.

Als Highlight des diesjährigen Turniers konnte man erstmals eine eigene Kategorie für die FF-15 Juniorinnen anbieten. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Frauenfussball immer beliebter wird. So sind die Mädchen und Damen auch beim FC Buchs nicht mehr aus dem Verein wegzudenken. Auch sportlich konnten die Buchserinnen überzeugen und mit einer der beiden Mannschaften das Turnier gewinnen.

Freude am Sport ist der grösste Gewinn

Damit an den vier Tagen Fussball gespielt werden kann, braucht es mehr Einsatz, als man sich vorstellt. So benötigt der FC Buchs während der vier Turniertage 70 Helferinnen und Helfer, die zusammen über 350 Frondienststunden leisten. Das bedeutet, dass von den B-Junioren bis zu den Senioren alle mithelfen. Das Küchenteam ist dabei besonders gefordert. Es bereitet während des Turniers jeweils etwa 120 Kilogramm Pommes frites, 280 Schnitzelbrote und 350 Hotdogs zu. Dazu werden 6 kg Kaffee und über 300 Liter Süssgetränke konsumiert.

Auf die Frage, ob sich der grosse Aufwand jeweils lohnt, antwortete das OK, dass die Freude der Nachwuchskicker alle Aufwände mehr als rechtfertigt. Ein Lachen der Spielerinnen und Spieler gibt immer wieder einen Motivationsschub für das nächste Turnier. Die Vorfreude auf das nächste Jahr ist für einmal besonders gross. So feiert der FC Buchs im nächsten Jahr sein 100-Jahr-Vereinsjubiläum und das Hallenturnier wird das Jubiläumsjahr entsprechend lancieren.