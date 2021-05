Fussball-Nationalmannschaft Ohne lautes Getöse eingerückt: Das Eintreffen der Nati-Spieler in Bad Ragaz war eine langwierige und stille Angelegenheit Für die Fussball-Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) bereitet sich die Schweiz in heimischen Gefilden vor. Tröpfchenweise trafen die Nati-Spieler am Mittwoch im St.Galler Kurort ein.

15 Bilder 15 Bilder Steven Zuber (links) und Edimilson Fernandes (hinten). Bild: Robert Kucera

Mittwochmorgen im Hotel Grand Resort in Bad Ragaz. Geschäftiges Treiben an der Reception, es wird ein- und ausgecheckt. Die Concierge gibt einem Gast Auskunft, vor der Ein- und Ausgangspforte verabschieden sich ein paar Leute so herzlich, wie es die Maskenpflicht und die Abstandsregeln zulassen.

Nichts deutet darauf hin, dass grosse Prominenz unterwegs ist, um Quartier zu beziehen. Denn die Schweizer Fussballnationalmannschaft bereitet sich im St.Galler Kurort auf die Europameisterschaft vor. Der Nati-Zusammenzug steht bevor.

Grosses Kino also von der Affiche her – doch der Rummel ist überschaubar, respektive findet gar nicht statt. Auch zur Mittagszeit übersteigt die Anzahl Medienvertreter jene der Zaungäste. In aller Stille und Anonymität reisten die Nati-Spieler an und stiegen aus ihren Autos.

Ab 12 Uhr traf die überwiegende Mehrheit der Nati-Cracks ein

Vom Schweizerischen Fussballverband war im Voraus zu vernehmen, dass es am Mittwoch ein Anreisezeitfenster von 9.30 bis 13 Uhr gäbe. Doch der einzige Frühaufsteher war schliesslich Trainer Vladimir Petkovic, der mit gutem Beispiel voran ging und zeitig anreiste. Das Gros der Medienvertreter hat ihn verpasst.

Bis zur Mittagszeit erreichten tatsächlich nur wenige Nationalspieler das Grand Resort. Enttäuscht mussten die Fotografen einige Male die gezückten Kameras senken, als sich herausstellte, dass das vorgefahrene Auto zwar eines Grossverdieners im Fussball würdig war, sich aber halt kein Ballkünstler am Steuer oder auf dem Beifahrersitz befand.

Erst nachdem die Glocken in der nahe gelegenen Evangelischen Kirche zwölfmal schlugen, gab es mehr Bewegung vor der Eingangspforte. In immer kürzeren Abständen fuhren die Schweizer Nationalmannschaftsmitglieder vor und rückten so ins Trainingslager ein.

Sie taten dies auf unterschiedliche Art und Weise. Die einen übten bereits den konzentrierten Tunnelblick vor dem entscheidenden Spiel und schritten wort- und grusslos in den inneren Bereich. Andere freuten sich über die Schar der Fotografen und winkten ihnen zu oder begrüssten das eine oder andere bekannte Gesicht persönlich.