Fussball Murat Yakin vertraut auf das bewährte Trainingsgelände im Sarganserland: Die Nati geht erneut nach Bad Ragaz Die Schweizer Fussballnationalmannschaft trainiert in Bad Ragaz für die Nations League. Mit diesem Trainingsgrund hat das Team, damals noch gecoacht von Vladimir Petkovic, gute Erfahrungen gemacht.

Trainingslager vor malerischer Kulisse: Die Schweizer Nati in Bad Ragaz. Bild: Keystone

(29. Mai 2021)

Für einige Tage wird die Schweizer Fussballnationalmannschaft in der Region beherbergt. Wie der «Sarganserländer» berichtet, gastiert die Mannschaft von Murat Yakin vom 26. bis 31. Mai in Bad Ragaz. Darüber freut sich Marco R. Zanolari, General Manager Grand Hotels, sehr:

«Es ist einfach genial, dass wir die Schweizer Nationalmannschaft auch unter dem neuen Trainer wieder bei uns begrüssen dürfen, das macht uns sehr stolz.»

Zanolari wirft dabei noch einen Blick in die sportliche Zukunft der Fusball-Nati: «Wie der Erfolg an der EM im letzten Jahr gezeigt hat, scheinen die Bedingungen im Sarganserland perfekt zu passen.»

Ein gutes Pflaster, um sich vorzubereiten

Die Nati bereitet sich während dieser Zeit auf vier Partien der Nations League vor, welche in den ersten beiden Juni-Wochen gespielt werden. Dafür reist das Team nach Tschechien (2. Juni) und Portugal (5. Juni) und empfängt anschliessend in Genf Spanien (9. Juni) und Portugal (12. Juni). Die restlichen beiden Nations-League-Spiele finden im Herbst statt, das Heimspiel gegen Tschechien am 27. September in St. Gallen.

Hauptziel der Nati in diesem Jahr ist die WM in Katar, die am 21. November beginnt. Wo sie sich auf dieses Turnier vorbereiten wird, ist noch nicht bekannt. Vielleicht erneut im Sarganserland? Denn wie Zanolari sagt: Bad Ragaz hat sich im vergangenen Jahr als idealer Ort für Zusammenzüge der Schweizer Nati erwiesen. Konkret bereitete sich das Team im Mai 2021, damals noch unter Vladimir Petkovic, im Kurort auf die EM vor. Der Ausgang ist bekannt: Die Schweizer spielten das Turnier ihres Lebens, besiegten im Achtelfinal sensationell Frankreich und schieden danach gegen Spanien erst im Elfmeterschiessen aus.

Zu reden gab dabei aber auch der feudale Fuhrpark aus Ferraris, Lamborghinis oder Porsches, mit dem ein grosser Teil der Stars vor dem «Quellenhof» aufkreuzte.

Selfies und Autogramme wieder möglich

Offen ist, wie nah die Fans diesmal der Nati in Bad Ragaz kommen dürfen. 2021 fand der Zusammenzug wegen Corona praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Auch geniesst die Nations League nicht den gleich hohen Stellenwert wie eine EM- oder WM-Endrunde. Spieler und Staff dürften deshalb etwas lockerer im Kurort unterwegs sein. Sehr gut möglich also, dass der eine oder andere junge Fan rund um den Sportplatz Ri-Au diesmal wieder ein Selfie oder Autogramm von Sommer, Akanji, Embolo und Co. ergattern kann.