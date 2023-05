Fussball Keine Aufstiegsfeier: Bad Ragaz gegen Buchs verschoben Der Fussballplatz Ri-Au lässt am Mittwochabend kein Meisterschaftsspiel zu. Das 3.-Liga-Meisterschaftsspiel FC Bad Ragaz gegen FC Buchs wird verschoben.

Keine packenden Zweikämpfe zwischen Buchs und Bad Ragaz am Mittwochabend: Das 3.-Liga-Spiel wurde verschoben. Bild: Robert Kucera

Es wäre perfekt gewesen: Nur drei Tage nach dem Cup-Triumph im Sarganserland hätte in derselben Region auch der Aufstieg in die 2. Liga realisiert werden können. Doch die Platzverhältnisse lassen am Mittwochabend kein Fussballspiel zu.

Somit wird das Spiel FC Bad Ragaz gegen FC Buchs, die wegen der Cup-Finalpartie der Buchser in Mels bereits schon verschoben wurde, erneut verschoben. Auf welchen Tag ist noch nicht bekannt. Ebenso herrscht nun Unklarheit darüber, an welchem Tag und an welchem 3.-Liga-Meisterschaftsspiel der FC Buchs die entscheidenden Punkte holen kann, um den Aufstieg zu bewerkstelligen.