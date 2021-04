Fussball Im Rheinpark Stadion wird der Rasen erneuert: Der FC Vaduz sucht nach einem Ersatzort für Heimspiele Zum Start der Saison 2021/22 muss der Liechtensteiner Super-League-Verein auf Partien in seinem Stadion verzichten. Für drei Heimspiele wird eine andere Sportstätte in der Schweiz gesucht.

Die grosse Frage: Wo jubelt der FC Vaduz anfangs nächste Saison bei Heimspielen über seine Tore? Gian Ehrenzeller / Key

Ursprünglich hätte der FC Vaduz gleich nach dem Aufstieg in die Super League temporär eine andere Sportstätte benötigt. Coronabedingt wurde die Erneuerung des mittlerweile 20jährigen Spielfelds im Rheinpark Stadion, das nicht mehr alle Anforderungen erfüllt, jedoch um ein Jahr verschoben. Vorgesehen ist hierbei der Einbau einer Rasenheizung, was die Swiss Football League (SFL) in solchen Fällen vorschreibt. Von diesen Arbeiten werden die möglichen Qualifikationsspiele der Conference League 21/22 sowie die ersten sechs Meisterschaftsrunden der kommenden Saison (maximal drei Heimspiele) betroffen sein. Die Suche nach einer Alternative drängt, denn sie muss bis Ende Monat in Absprache mit der SFL festgelegt werden.

«Stand heute ist noch nichts entschieden», teilt der geschäftsführende FCV-Präsident Patrick Burgmeier auf Anfrage mit und ergänzt:

«Wir befinden uns mit vier, fünf anderen Clubs in Gesprächen und prüfen diese Varianten genau.»

Die Bauarbeiten im Rheinpark Stadion werden voraussichtlich ab dem 31. Mai starten, kurz nach Ende der laufenden Meisterschaft (inklusive Barrage). Sportlich gesehen sieht er einen Nachteil darin, dass der Saisonstart nicht zu Hause ausgetragen werden kann. Noch schwerer trifft den Verein allerdings der «finanzielle Mehraufwand», welcher das Budget belastet. Es gibt jedoch keine andere Möglichkeit, als sich für diese Zeit woanders einzumieten.

Verhandlungen nur mit Schweizer Clubs erlaubt

Per Ausschlussverfahren lässt sich die Liste an potenziellen Kandidaten ziemlich schnell eingrenzen. «Weil wir an der Schweizer Meisterschaft teilnehmen, müssen wir auf diesem Markt tätig sein», erklärt Burgmeier. Aufgrund der erforderlichen SFL-Lizenzen beschränkt sich die Liste auf die 20 Proficlubs im Schweizer Fussballbetrieb. Für die Super League wird ein Stadion der Kategorie A, für die Challenge League der Kategorie B benötigt.

Von der Fahrzeit her sind die Stadien des FC St. Gallen und des FC Wil zu favorisieren. Quelle: Google Maps, Grafik: Stefan Aebi

Auch bei dieser geringen Anzahl an Spielen seien keine Ausnahmen möglich, meint der FCV-Präsident, weshalb unter anderem der Sportpark Eschen/Mauren und das Stadion Ringstrasse in Chur ausscheiden. Auch die Anreisedauer wird berücksichtigt, womit die weiter entfernten Destinationen durchs Raster fallen:

«Wenn man einen Rahmen von ungefähr 90 Minuten Fahrt setzt, fallen einige Stadien schon weg. In Genf haben wir zum Beispiel nicht angefragt.»

Auch ein Ersatzstadion in Zürich wäre «nicht ideal», weil die Spielpläne dann mit dem FCZ und GC abgestimmt werden müssten. Allgemein gilt es je nach Standort weitere Veranstaltungen vor Ort, das Programm anderer ansässiger Sportvereine und diverse Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. «Die SFL muss bei der Terminplanung wirklich auf viele Sachen Rücksicht nehmen», weiss Burgmeier.

Ausgangslage spricht für den Kybunpark

Von den aktuellen Super-League-Stadien drängen sich der Kybunpark und die Swissporarena auf. In beiden Fällen hätte man sowohl im Fall des Klassenerhalts als auch der Teilnahme an europäischen Spielen garantiert ausgesorgt, denn beide sind für Uefa-Spiele zugelassen, werden von der Schweizer Nationalmannschaft für Länderspiele genutzt. So weicht Liechtensteins Nationalmannschaft für sein «Heimspiel» gegen Deutschland (2. September) nach St. Gallen aus.

Liechtensteins Nationalmannschaft wird sein WM-Qualispiel gegen Deutschland in St. Gallen austragen. Christian Merz / Key

Das nächstgelegene Stadion, der Kybunpark, hat angesichts der halb so langen Anreise einen Vorteil gegenüber der Luzerner Variante. Die weniger weit entfernten Sportstätten der Challenge-League-Clubs sind hingegen eher Aussenseiter für einen Deal. Hinter einigen ihrer SFL-Lizenzen stehen je nach Liga gewisse Fragezeichen. Vor allem der Preis wird für den FC Vaduz eine zentrale Rolle spielen, so dass man die Grenzen des Möglichen auslotet.

Conference-League-Spiele im selben Stadion austragen

«Im Moment ist nicht sicher, ob wir Liechtenstein international vertreten oder der Cup zu Ende gespielt wird. Ausserdem habe ich den Stadionkatalog für den neuen Wettbewerb Conference League noch nicht gesehen», betont der FCV-Präsident die ungewisse Lage bzgl. der Europa-Qualifikation.

Dennoch hat der einzige Verein im Land mit einem Profi-Team zurecht bereits Vorabklärungen mit dem Liechtensteiner Fussballverband (LFV) sowie der Uefa angestossen, weil diese Begegnungen frühzeitig genug dem Inhaber des gemieteten Stadions mitgeteilt werden müssen:

«Aus finanzieller Sicht würde es Sinn machen, wenn wir alle betroffenen Spiele im selben Stadion durchführen und dafür ein Paket schnüren.»

Die Frist bis Ende April betrifft allerdings nur den Meisterschaftsbetrieb, weshalb sich die Suche des FCV vorläufig darauf fokussiert.