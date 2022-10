Fussball «Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler»: Der FC Buchs bezwingt den FC Balzers II mit einem deutlichen 4:1 Zwei Freistosstore ebneten dem FC Buchs Ia gegen den FC Balzers II (4:1) den Weg zum neunten Vollerfolg in Serie.

Kein Glück in der ersten Halbzeit: Fabio Rizzuti (links) vergibt hier die dritte Chance innert sechs Minuten. Doch in der zweiten Hälfte holt der Stürmer des FC Buchs Versäumtes nach: Er bringt sein Team vorentscheidend mit 3:1 in Front. Bilder: Robert Kucera

Die erste Mannschaft des FC Buchs heisst offiziell nicht nur Ia, sie spielt auch dem Namen entsprechend. Neun Spiele, neun Siege, Tabellenführung. «Ich bin stolz auf jeden einzelnen Spieler», sagt Captain Ramon Solinger. Es sei eine Freude, wie alle Teammitglieder alles geben – auch in den Trainings.

Das jüngste Opfer der Buchser war am Samstagnachmittag der FC Balzers II. Gleich mit 4:1 zeigten die Hausherren von der Rheinau, wer Chef auf dem Platz und in der 3. Liga, Grup­pe 2, ist. Doch das Resultat täuscht: Buchs bekundete mit den Liechtensteinern mehr Mü­he als von der Tabellenlage erwartet werden konnte. So ging Balzers nicht unverdient mit 0:1 in Front (18.). In den Minuten zuvor steigerten sich die Gäste im Offensivbereich und verlagerten das Spiel mehr und mehr in den Buchser Strafraum. Die Gastgeber blieben in den ersten 20 Minuten blass. Von der gefürchteten Offensivpower des Leaders war nichts zu sehen.

Mit Entschlossenheit die Freistosstore erzielt

«Ich habe gemerkt, dass wir alle müde Beine hatten», erinnert sich Ramon Solinger an den Spielbeginn. Auch er selbst kam nicht in Fahrt. Es hätte durchaus eines jener Spiele werden können, die mit schweren Beinen anfangen, mit nie in die Gänge kommen weitergegangen wäre und mit der ersten Saisonniederlage geendet hätte. Doch der Balzner Treffer wirkte sich nicht positiv aufs Gäste-Team aus. Viel mehr war es ein Weckruf für die Buchser, die nun energischer in die Offensive gingen. Das gefiel Solinger: «Heute hat man gemerkt, dass die Entschlossenheit, ein Tor zu schiessen, gross war. Und wir haben die Tore auch gemacht.»

Ramon Solinger stieg in der 31. Minute am höchsten und nickte zum wichtigen 1:1 in die Maschen ein.

Jedoch fielen die Tore nicht nach dem üblichen Buchs-Motto «steter Tropfen höhlt den Stein» mit entsprechend vielen Torgelegenheiten. Vielmehr nutzten die Buchser die grössten sich bietenden Chancen mit Effizienz – und Köpfchen. Denn es waren zwei Standardsituationen, die dem Spiel eine Wende gaben. In der 31. Minute stieg Solinger bei einem Freistoss im Strafraum am höchsten und traf zum Ausgleich. Rezon Ibraimi stand in der 68. Minute bei einem weiteren Freistoss goldrichtig – alleinstehend am hinteren Pfosten – und nickte zum 2:1 ein. Captain Ramon Solinger kommentiert die siegbringenden Freistosstore per Kopf:

«Wir haben fast in jedem Spiel gute Standards. Doch oft fehlt uns die Entschlossenheit.»

Er selber sei stolz, dass er nach langer Zeit endlich wieder mal ein Tor gemacht habe. «Das letzte Tor war wohl am Werdenberger Cup vor fünf Jahren», mutmasst Solinger und lässt darauf ein herzhaftes Lachen folgen. Doch er betont, dass er ja mehr zuständig sei, keine Tore zuzulassen. «Das ist diese Saison gut gelungen», hält der Captain fest.

Erst die solide Defensive, dann die offensive Power

Die Defensive war letztlich auch der Schlüssel zum 4:1-Erfolg über Balzers II. «In der Pause haben wir uns vorgenommen, in der eigenen Platzhälfte den Spiess umzudrehen und unser Spiel zu spielen», schildert er. Gesagt, getan: Aus einer soliden Defensive heraus – der Gegner besass in der zweiten Hälfte keine nennenswerte Chance – zog der FC Buchs jeweils blitzschnell in Richtung des gegnerischen Tors. Ein solcher Angriff führte in der 74. Minute zum 3:1 durch Fabio Rizzuti. Für den Schlusspunkt sorgte Agan Amzi mittels Foulpenalty (89).