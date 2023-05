Fussball Eigengewächs Nico Thöni kehrt zum FC Buchs zurück Der Leader der 3. Liga Gruppe 2 plant im Hintergrund schon die nächste Saison. Ab Sommer verstärkt Nico Thöni vom USV Eschen/Mauren (1. Liga) die erste Mannschaft des FC Buchs.

Ab nächster Saison im Buchser Dress: Nico Thöni. Bild: PD

Die erste Mannschaft des FC Buchs ist derzeit nicht nur auf dem Feld erfolgreich. Auch abseits des Platzes kann man erfreuliches vermelden.

So teilt der FCB in einem Schreiben mit, dass ab der kommenden Saison Nico Thöni auf der Rheinau auf Punktejagd geht. Der heutige Kapitän des USV Eschen/Mauren kehrt damit nach erfolgreichen Jahren in Liechtenstein zu seinem Stammverein FC Buchs zurück.

Für die erste Mannschaft, die sich auf gutem Weg in Richtung 2. Liga befindet, ist Thöni ein Top-Transfer. Der Verein teilt mit: «Nico wird mit seiner Routine den vielen jungen talentierten Spielern sicher viel von seiner Erfahrung weitergeben können und ein grosser Rückhalt für das Buchser Team sein.» (pd)