Fussball Buchs zieht mühelos in den Halbfinal ein Auf dem Platz und auf dem Matchblatt war im Cupspiel zwischen Gams und Buchs, das 0:7 endete, ein Klassenunterschied auszumachen.

3 Bilder 3 Bilder Buchs-Captain Mentor Memeti (Zweiter von links) eröffnete bereits in der elften Minute den Torreigen. Zweikämpfe waren besonders in der Startphase Mangelware, die Gamser gewährten den Buchsern zu viel Raum. Cyrill Schlegel (Mitte) nimmt in der 24. Minute die Glückwünsche der Teamkollegen zu seinem Tor zum 0:4 entgegen.

«Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben», freut sich Buchs-Captain Mentor Memeti nach Spielende. Von Beginn weg wollte der Favorit das Heimteam aus Gams unter Druck setzen, zu vielen Fehlern zwingen – und ein frühes Tor erzielen.

Schon früh, in der sechsten Minute, zappelte der Ball erstmals im Netz. Doch es wurde wegen Abseits aberkannt. Dieser frühe Weckruf kam bei den Gamsern nicht an. Zu weit stand man in dieser Szene von den Gegenspielern entfernt, es folgte die nahtlose Fortsetzung – mit gültigen Buchser Toren. Am Ende wurden es deren sieben. Auf der Gegenseite genoss Goalie Dario Caluori vom FC Buchs einen ruhigen Samstagabend.

Umsetzung des Gamser Plans klappte nicht

«Das 0:7 ist verdient», äussert sich Nicolas Fäh, Captain des FC Gams, nach der Partie. «Buchs war mehr als eine Klasse besser als wir.» Im Vorfeld war klar, dass das Heimteam der Aussenseiter war. «Deshalb war unser Ziel, so lange wie möglich die Null halten und hinten gut stehen.» Denn an einem Top-Tag, so hält Fäh fest, hätte man Buchs gefährden können, vor allem wenn es den Gästen nicht läuft. «Doch die Umsetzung hat von der ersten Minute an nicht funktioniert», ist der Captain enttäuscht. «Egal wie tief wir gestanden sind, Buchs hatte immer Freiräume.» Immerhin, so die Erkenntnis, wisse man nun in Richtung Meisterschaftsstart, wie man es nicht machen soll.

Auf der Gegenseite ist Mentor Memeti natürlich froh um den Sieg. «Doch das Resultat ist nicht wichtig. Es ging uns nicht darum, viele Tore zu schiessen. Wir wollten gut starten, früh ein Tor machen und dieses Derby gewinnen.» Dabei betont der Captain, dass der Schweizer Cup beim FC Buchs nur zweite Priorität hinter der Meisterschaft geniesst. Dass das Spiel in Gams aber nur als Vorbereitung auf die Meisterschaft gegolten hat und das nächste Spiel des Cups, mitten in der Rückrunde, desinteressiert in Angriff genommen wird, weist Memeti zurück: «So lange wir im Cup bleiben, geben wir Gas.»

Wie viel in dieser Buchser Mannschaft steckt, liest man nicht unbedingt aus den nackten Zahlen des Matchblatts. Es ist viel mehr die Art und Weise, wie der FC Buchs zum Erfolg kam. Schnelle Passfolge, schnörkel- loses Spiel Richtung Tor, aber auch Kampfkraft. Wie gut das Mannschaftsgefüge ist, untermauert die Tatsache, dass es in den 90 Minuten keinen Durchhänger gab, in dem Gams hätte Hoffnung schöpfen können. Buchs ging konsequent seinen Weg. «Wenn wir die Anweisungen des Trainers auf dem Platz umsetzen, dann kommt’s gut», weiss Captain Memeti. Er spricht deshalb von einer guten Leistung der Equipe in diesem Cupspiel. «Alle zeigten ihre Leistung, alle haben geliefert.» Und in Richtung Meisterschaftsstart hält er fest: «Wir sind gut drauf, das hat man gesehen.»