Furioser Saisonstart der Ostschweizer Skispringer Die OSSV-Truppe überzeugte bei den Wettkämpfen in Gibswil mit Spitzenergebnissen. Vier junge Athleten sorgten für nicht weniger als acht erste Plätze. Lars Künzle vom SSC Toggenburg gewann alle Springen.

Premierensieg für Arno Schmid in Gibswil. (Bild: PD)

(pd) Am Wochenende starteten die Sommer-Wettkämpfe der Helvetia Nordic Trophy. Bei sehr heissen Bedingungen wurden in Gibswil erstmals drei Springen an einem Wochenende durchgeführt. Der Crosslauf der Nordischen Kombination wurde abgesagt.

Mit am Start waren neun Skispringer des Ostschweizer Skiverbands, die gleich acht Kategoriensiege mit nach Hause nehmen konnten. Sechs davon gehen auf das Konto der Springer vom SSC Toggenburg.

Dominator Künzle und Premierensieger Schmid

Überlegen gewann Lars Künzle auf der HS-67-Schanze in der Kategorie U13 alle drei Springen. Ihm gelang mit 60,5 Meter der weiteste Sprung dieser Kategorie. In der Kategorie U13 auf der HS-25-Schanze landete Randy Lemmenmeier am Samstag viermal bei 22 Meter und gewann damit beide Springen. Am Sonntag wurde er Zweiter.

Richtig freuen konnte sich Arno Schmid. Das erste Mal bei einem Springen der Helvetia Nordic Trophy stand er ganz oben auf dem Podest. Am Sonntag gewann er mit 25 und 24 Metern die Kategorie der U13 auf der HS-25-Schanze. Am Samstag wurde er einmal Dritter und einmal Vierter.

Ebenfalls auf der HS-25-Schanze starteten Svea Künzle und Dario Lemmenmeier. In der Kategorie U10 wurde Lemmenmeier am Samstag zweimal Dritter. Am Sonntag konnte er seine Weiten erheblich steigern und wurde mit 16 und 18,5 Metern Zweiter. Künzle startete nur am Samstag. Im ersten Springen wurde sie Vierte und im zweiten Springen Fünfte.

In der Kategorie Animation (HS15) ging der fünfjährige Nils Lemmenmeier an den Start. Am Samstag wurde er Dritter und Vierter, am Sonntag noch einmal Dritter. Nino Leeser (SC Grabs) wurde am Sonntag in der gleichen Kategorie Zweiter.

In der Kategorie U16 Ladies (HS67) gewann die 14-jährige Emely Torazza vom SC Riedern beide Springen trotz eines Sturzes. Sie sprang in dieser Kategorie mit 61 Metern die Tagesbestweite. Micha Sturm (SC Ulisbach) wurde am Samstag in der Kategorie U16 auf der HS-67-Schanze zweimal Vierter. Am Sonntag konnte er sich steigern und wurde mit 59,5 und 53 m Dritter.