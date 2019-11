Ernst Berger aus Buchs erhielt für seinen Einsatz beim Roten Kreuz eine Henry-Dunant-Medaille Ernst Berger erhielt diese Woche die silberne Henry-Dunant-Medaille für seinen Einsatz beim Rotkreuz-Fahrdienst.

Ernst Berger (Mitte) erhielt die Medaille und wurde in den Ruhestand verabschiedet. (Bild: PD)

(pd) Mit einer Feier wurde Ernst Berger aus Buchs diese Woche in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Für seinen langjährigen überaus engagierten Einsatz beim Rotkreuz-Fahrdienst erhielt er die silberne Henry-Dunant-Medaille überreicht. Christian Rupp, Geschäftsleiter des Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) Kanton St.Gallen, hatte das erste Mal die grosse Ehre, persönlich eine Henry-Dunant-Medaille zu übergeben. Diese wird an Menschen verliehen, welche ausserordentliche Dienste für das Rote Kreuz verrichtet haben. Ernst Berger hat wesentlich zum Aufbau und Gelingen des Rotkreuz-Fahrdienstes in der Region Werdenberg und Sarganserland beigetragen.

Zehn Jahre Fahrdienst geleistet

Während zehn Jahren war er Einsatzleiter des Fahrdienstes und war zusammen mit seiner Frau Marianne fast rund um die Uhr für die Menschen in der Region erreichbar. Sein Credo lautete:

«Wenn das Telefon klingelt, heisst dies, dass Jemand Unterstützung braucht und dann bin ich da.»

Vor vier Jahren hat er die Einsatzleitung altersbedingt abgegeben, sich jedoch weiterhin als Freiwilliger für den Rotkreuz-Fahrdienst engagiert. Durch das Erreichen des 80. Altersjahr gibt er nun auch diese Aufgabe schweren Herzens ab.

Freiwillige opfern ihre Freizeit

Getragen wird der Rotkreuz-Fahrdienst in der Region Werdenberg-Sarganserland von über 40 Freiwilligen. Mit viel Engagement und Herzblut übernehmen sie Fahrten für Menschen, welche selbst nicht mobil sind und einen medizinischen Termin wahrnehmen müssen. Die Fahrerinnen und Fahrer setzen dafür ihre Freizeit ein und erhalten lediglich eine Kilometerentschädigung. Die Rotkreuz-Einsatzzentrale in Buchs vermittelt die Fahrten und übernimmt Administration und Verrechnung.