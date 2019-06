Der TV Oberschan hat am Eidgenössischen für Begeisterung gesorgt Wer dem TV Oberschan beim Eidgenössischen Turnfest zusah, hielt es nicht lange auf dem Stuhl aus. In jeder Disziplinen turnte man stark, die guten Leistungen überzeugten Publikum und Kampfrichter.

Zufriedene Gesichter beim TV Oberschan nach den ausgezeichneten Leistungen am Eidgenössischen Turnfest. (Bild: PD)

(pd) Der Turnverein Oberschan durfte sein Können am zweiten Wochenende des Eidgenössischen Turnfestes in Aarau nicht nur im 3-teiligen Vereinswettkampf der Aktiven zeigen. Der Wartauer Verein kämpfte ausserdem an der Volley Night sowie im 1-teiligen Vereinswettkampf der Kategorie Ü35 um Punkte.

Die Vorführungen im Vereinswettkampf der Aktiven wurden zwischen 11 und 14 Uhr präsentiert. Die Turnerinnen und Turner konnten die vielen Trainingsstunden mit Erfolg unter Beweis stellen und zeigten tolle Programme, welche die vielen Zuschauer absolut begeisterten.

Nicht nur im optischen Bereich überzeugten die Oberschaner Auftritte. Die Notengebung der Kampfrichter unterstrich die guten Leistungen: Mit einer 9,47 im Team Aerobic, 9,39 in der Gerätekombination, 8,90 im Schulstufenbarren und 9,55 im Barren konnte der 34. Rang von 293 Vereinen in der 3. Stärkeklasse erturnt werden.

Ü35-Team erreicht in der Team Aerobic Platz drei

Am selben Abend folgte der, extra für das Eidgenössische Turnfest einstudierte Auftritt des Ü35-Aerobic-Teams. Die neun Turnerinnen und sechs Turner zeigten unter der Leitung von Beni Blusch, eine Team-Aerobic-Vorführung der Extraklasse und rissen das Publikum von den Stühlen. Die tolle Leistung wurde mit der Note 9,53 und dem grandiosen dritten Rang belohnt.

Zum Schluss kam das siebenköpfige Volleyballteam zum Einsatz, welches zwischen 21.40 und 6 Uhr morgens sechs Spiele bestritt. Die Damen des Oberschaner Volleyballteams konnten drei der sechs Spiele zu ihren Gunsten entscheiden und platzierten sich letztlich auf dem starken fünften Rang in ihrer Kategorie.

Vielfältigkeit und Ambitionen aufgezeigt

Der Turnverein Oberschan kann somit auf ein erfolgreiches Eidgenössiches Turnfest in Aarau zurückblicken, an welchem die Vielfältigkeit und Ambition des kleinen Dorfes zu sehen war. Die sportlichen Leistungen in den bereits genannten Kategorien, als auch in der Kategorie Jugend und dem aktiven Einzelwettkampf haben bewiesen, dass man sich definitiv nicht hinter der grossen nationalen Konkurrenz verstecken muss. (pd)