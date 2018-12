Fünffache Medaillengewinnerin aus Azmoos wurde geehrt An der Swiss Paralympic Night in Bern wurden die erfolgreichsten Athletinnen und Athleten für ihre starken Leistungen in der letzten Saison ausgezeichnet. Mit dabei war auch die im Werdenberg aufgewachsene Alexandra Helbling.

Die erfolgreichen Schweizer Para-Sportler mit Alexandra Helbling (zweite von rechts). (Bild: PD)

Die Auszeichnung von Swiss Paralympic hat sich Alexandra Helbling redlich verdient. Am Samstagabend wurde die Rennrollstuhlfahrerin in Bern für die starken Leistungen an der EM in Berlin vom August belohnt. Die in Azmoos aufgewachsene Helbling glänzte mit fünf Podestplätzen: Gold über 400 Meter und damit Europameisterin, dazu Silber über 200, 800 und 1500 Meter, Bronze über 100 Meter. «An der Leichtathletik Europameisterschaft in Berlin war Alexandra Helbling die Aufsteigerin schlechthin. Mit fünf Medaillen bewies sie, dass sie immer näher an die Weltspitze rollt», wird sie in einer Medienmitteilung von Swiss Paralympic gewürdigt. (pd)