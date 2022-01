Fünfte Jahreszeit Wegen der Coronapandemie: Die Buchser Guggenmusik Näblschränzer sagt die Tour 2022 schweren Herzens ab Im vergangenen Jahr habe man viel probiert, grosse Hoffnungen für die Fasnacht 2022 gehabt.

Mit einem kleinen Konzert beim Rathaus Buchs begeisterten die Näblschränzer am 11.11.2021. Bild: Robert Kucera

Mit einem gelungenen Anlass sei man am 11. November 2021 voller Zuversicht in die Saison gestartet, hält die Guggenmusik in ihren Social-Media-Kanälen fest. Doch nun hat die Guggenmusik Näblschränzer ihre Tour 2022 schweren Herzens abgesagt.

Bereits im August letzten Jahres fanden die ersten Proben statt. Die anhaltend schwierige Situation hat den Verantwortlichen grosses Kopfzerbrechen gemacht, sodass man nach vielen Diskussionen zum Entscheid gekommen sei, erneut zu pausieren. Die Hoffnung ist nun quasi auf das nächste Jahr verschoben.