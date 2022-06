In der Region Rheintal/Werdenberg gibt es in vielen Gärten einen oder mehrere schattenspendende, alte Nussbäume. Wenn ein Erntejahr wie in diesem angesagt wird, weiss man im Herbst kaum mehr wohin mit den wertvollen Nüssen. Im Herbst ist es allerdings zu spät, Köstlichkeiten aus «Schwarzen Nüssen» herzustellen, wie Johannes Rudolf Jüstrich, Burgerau, Buchs, in seinem Beitrag anschaulich kredenzte. Gerade jetzt, um den Johannistag am 24. Juni, sollen grüne Nüsse zu feinen Leckereien verarbeitet werden: Konfitüren, Sirup und Ratafià-Likör, auch Nocino genannt. Ratafià wird heute noch im Tessiner Kapuziner- kloster Bigorio bei einem Besuch angeboten. (bey)