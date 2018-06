Früher gab es im Rathaus aufwendige Handarbeit und Schockkur

Seit 100 Jahren dient das ehemalige "Rote Haus" in Azmoos als Wartauer Rathaus. ehemalige und heutige Mitarbeiter haben in einer Erinnerungsrunde auf grundlegende Veränderungen im Rathausbetrieb zurück geblickt, welche in den letzten 50 Jahren erfolgt sind.