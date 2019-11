Früh morgens alkoholisiert auf Höhe Trübbach verunfallt

Am Sonntag um 5.45 Uhr hat ein 35-jähriger Mann in fahrunfähigem Zustand auf der Autobahn A13 ein Verkehrsunfall verursacht. Er verliess die Unfallstelle ohne Meldung an die Polizei, wie diese in einer Medienmitteilung festhält.