Frontalkollision fordert Verletzte

Am Dienstagnachmittag ist es in Berschis auf der Sarganserstrasse zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Dabei prallten zwei sich entgegenkommende Autos frontal ineinander. Beide Fahrerinnen sowie eine Beifahrerin wurden verletzt. Sie mussten von der Rega und der Rettung in Spitäler gebracht werden, wie die Kantonspolizei St. Gallen meldet.