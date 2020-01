Freilichtbühne Rüthi: Gründer Kuno Bont tritt im Herbst ab – Simona Specker übernimmt die künstlerische Leitung Die Freilichtbühne Rüthi erhält mit Sabine Kluser eine neue Präsidentin und mit der Werdenbergerin Simona Specker eine neue künstlerische Leitung. Für Kuno Bont gab es eine lange Standing Ovation.

Nach Abschluss der «Anna Göldi»-Produktion vom Herbst dieses Jahres übernimmt Simona Specker die künstlerische Leitung. Bild: Heini Schwendener

(pd) Simona Specker wird neue künstlerische Leiterin der Freilichtbühne Rüthi. Das hat am Freitagabend die Hauptversammlung beschlossen. Sie tritt damit nach Abschluss der «Anna Göldi»-Produktion vom Herbst 2020, in der sie die Hauptrolle der Anna Göldi spielt, die Nachfolge des langjährigen künstlerischen Leiters und Begründers der Freilichtbühne Kuno Bont an.

Auch im Präsidium gibt es einen Wechsel. Hier hat der Verein für die nächsten beiden Jahre Sabine Kluser als neue Präsidentin gewählt.

Ein Generationenwechsel

An der Hauptversammlung herrschte ein Grossaufmarsch. Nicht ohne Grund, denn es ging an diesem Abend auch um die Verteilung der Rollen für die bevorstehende Inszenierung des Stückes «Anna Göldi». Mit der Wahl von Simona Specker zur neuen künstlerischen Leiterin konnte der Generationenwechsel bei der Freilichtbühne Rüthi einen weiteren grossen Schritt tun.

Der Verein begrüsste Simona Specker mit tosendem Applaus. Sie hat vor Jahresfrist schon die Leitung des Freilichtbühne-Ausbildungstheaters übernommen und mit ihrem Team an Nachwuchsschauspielern eine tolle Performance hingelegt. Zudem hat sie bei den letzten drei Aufführungen auf der grossen Bühne Regie geführt.

Weiterer Zuwachs an Mitgliedern

Der Verein zählt heute 185 Mitglieder aller Alterskategorien, vom Kind bis zum Rentner. Und das Interesse an der Freilichtbühne hält ungebrochen an. Gerade die bevorstehende Inszenierung mit der Neufassung der Geschichte von Anna Göldi zeigt mit ihrem riesigen Bühnenbild und einem Erzählstrang, der in die Tiefe geht, wie wichtig für eine solch komplexe Inszenierung ein starker Verein im Hintergrund ist.

2017 spielte die Freilichtbühne erfolgreich den «Schmugglerkönig» (Bild). Diesen Herbst wird «Anna Göldi» aufgeführt. Bild: Heini Schwendener

Insgesamt 85 Rollen mussten besetzt werden, 75 davon Sprechrollen. Und nochmals so viele Leute arbeiten hinter den Kulissen mit oder sind als Berittene in der Gastronomie oder in der Technik im Einsatz. Die Aufführungen finden zwischen 4. und 20. September 2020 statt.

Kuno Bont mit Standing Ovation verabschiedet

Für Kuno Bont ist «Anna Göldi» die letzte Freilichtinszenierung als künstlerischer Leiter. Er hat seinerzeit die Freilichtbühne Rüthi ins Leben gerufen und sich in all den Jahren sehr stark für deren Weiterbestand eingesetzt. Inzwischen ist aus der Dorfbühne ein Anlass geworden, der weit über die Region hinaus Massstäbe setzt. Das bestätigt auch der derzeitige Run nach «Anna Göldi»-Tickets.

Ganz im Sinne von Kuno Bont, und von ihm auch immer wieder forciert, läuft seit einigen Jahren in der Organisation ein kompletter Generationenwechsel.

Kuno Bont ist langjähriger künstlerischer Leiter und Begründer der Freilichtbühne Rüthi.



Bild: Mareycke Frehner

Damit sollen die Weichen für den Weiterbestand und die Zukunft der Freilichtbühne Rüthi gestellt werden. Kuno Bont wurde mit langen Standing Ovations für seinen unermüdlichen Einsatz gedankt. Der Wechsel in der künstlerischen Leitung findet auf das nächste Jahr hin statt.

Sabine Kluser wird neue Vereinspräsidentin

Kuno Bont hat die letzten Jahre einem vereinsinternen Turnus gemäss die Freilichtbühne Rüthi auch präsidiert. Er selber bezeichnete diese beiden Jahre als Abschiedsgeschenk. Neu hat der Verein Sabine Kluser, bisher Vorstandsmitglied, für die nächsten beiden Jahre als Präsidentin gewählt.

Sabine Kluser ist seit vielen Jahren ein engagiertes Vorstands- und Vereinsmitglied und steht immer wieder mit Erfolg auch selber auf der Bühne.