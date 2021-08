Region Naturbeobachtungen im Juli: Freibrütern setzten die Wetterkapriolen zu Ein Sommer, der eigentlich keiner ist: Im Juli war es an vielen Orten zu nass und kalt. Das hatte Folgen für Fauna und Flora. Die Gesänge der Vögel wurden kürzer oder verstummten, denn es musste kein Revier mehr verteidigt werden.

Grauschnäpper mit flüggem Jungen. Bild: Frey Buchmann

Der nasskalte Sommer hatte Auswirkungen auf Langstreckenzieher wie etwa die Mauersegler. Diese verabschiedeten sich bereits und machten sich auf nach Südafrika. Dieses Jahr hatten sie Glück mit ihren Brutplätzen auf dem Dach unter den Ziegeln.

Die Hitze dauerte nicht lange, und die Jungen krochen zur Kühlung nicht raus. So blieben sie im sicheren Nest und stürzten nicht ab.

Freibrüter hatten weniger Glück mit den Wetterkapriolen

Die Flussregenpfeifer versuchten es immer wieder mit einer Brut, bis Mitte Juli. Sie legten ihre Eier (meist vier) in eine gedrehte Mulde am Boden zwischen den Steinen der Sandbänke im Rhein. Doch der Rhein führte immer wieder so viel Wasser, dass alles weggeschwemmt wurde.

Am Anfang war es das Schmelzwasser, später waren es die grossen Niederschläge. Besser hatten es die Höhlenbrüter oder die Vögel, die einen geschützten Platz für das Nest fanden.

Kaum sind die Jungen weg, wird das Nest wieder hergerichtet

Ein Grauschnäpper hat für seine Jungenaufzucht einen Geräteschuppen ausgewählt. Für sein Nest als Unterlage diente ihm ein an der Wand befestigtes Wildbienenhotel. Die ersten Jungen sind ausgeflogen und schon wird das Nest wieder hergerichtet für die zweite Brut. Trotz erschwerter Nahrungssuche werden sechs Junge flügge.

Grauschnäpper sind kleine, schlanke Singvögel mit eher grossem Kopf, relativ langen Flügeln und langem Schwanz. Sie sind insgesamt ziemlich einfarbig graubraun und haben keine auffallenden Zeichnungen. Die Geschlechter sind gleich gefärbt. Sie haben die Grösse eines Haussperlings.

Gepresste und raue Töne

Der Gesang ist selten zu hören. Er wird von den Männchen meist nur an wenigen Tagen nach der Ankunft im Revier von einer exponierten Warte vorgetragen. Er besteht aus einer Aneinanderreihung einfacher, leiser und etwas gepresster oder rauer hoher Töne wie «sip-sip-srii – sriiti-srii-sip».

Die Bettelrufe der Jungvögel sind hoch und klingen etwa wie «zit», bei Annäherung eines Altvogels mit Futter rufen die Jungvögel schnell gereiht «zi-zi-zi, zi-zi-zi». Wesentlich auffälliger sind die Rufe der Jungvögel nach dem Ausfliegen und die Warnrufe der Eltern.

Grauschnäpper jagen fast nur im Flug

Der Grauschnäpper ist an höhere Bäume gebunden, die durch eine grosse Zahl an Sitzwarten die Nutzung freier Lufträume für die Insektenjagd in der Luft und am Boden ermöglichen.

Grauschnäpper jagen fast ausschliesslich im Flug und überwiegend von exponierten Warten aus. Bei gutem Wetter wird bis zu zwei Drittel der Beute im freien Luftraum erjagt, der Rest wird im Flug von Bäumen, der Krautschicht, Hauswänden, Komposthaufen und Ähnlichem abgelesen.

Grauschnäpper schlagen Insekten gegen harte Unterlagen

Bei schlechtem Wetter, wenn kaum Insekten fliegen, jagen die Tiere verstärkt in Bäumen und in Bodennähe. Die Nahrung besteht in erster Linie aus fliegenden Insekten, daneben wird ein weites Spektrum weiterer Insekten von Blattläusen bis hin zu Libellen, Hummeln, Wespen und grösseren Tagfaltern wie dem Tagpfauenauge erbeutet.

Grauschnäpper schlagen grosse Insekten meist gegen eine harte Unterlage und fressen sie erst dann. Bei mit Stacheln bewehrten Insekten wird vorher der Hinterleib entfernt. Bei regnerischem und kaltem Wetter fressen Grauschnäpper auch ausnahmsweise Regenwürmer und etwa ab Mitte Juli verschiedene Früchte, wie die vom Hartriegel, oder der gewöhnlichen Traubenkirsche. Bald werden sich auch die Grauschnäppers verabschieden. Sie überwintert im tropischen Afrika.