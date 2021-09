Freibad «Ein versöhnliches Saisonende»: Das Badejahr geht mit sommerlichen Temperaturen zu Ende Wenig Sonne und viel Regen: Der wechselhafte Sommer setzte den Freibädern aus der Region zu – der Spätsommer zeigt sich milder.

Der Sommer 2021 bot nicht viele Badegelegenheiten. Heini Schwendener

Nach einem Frühling mit tiefen Temperaturen und langen Regenperioden erhofften sich viele einen sonnigen und heissen Sommer. Doch statt Sonne, Schweiss und Schwimmvergnügen brachte der Sommer 2021 mehrheitlich Regen, Sturm und Hagel.

Das machte die Badesaison für die Werdenberger Freibäder nicht einfach. «Es war eine durchzogene Badesaison», weiss Thomas Kroll, Badmeister im Freibad Rheinau in Buchs. Allerdings verspricht die momentane Wetterlage doch noch ein verspätetes Sommererlebnis.

Rheinau verlängert Badesaison

Aufgrund des schönen Wetters hat sich die Stadt Buchs dazu entschlossen die Badesaison, statt wie geplant am 8. September zu beenden, noch bis zum 12. September zu verlängern. Thomas Kroll findet:



«Es ist ein versöhnlicher Abschluss.»

Es herrsche eine super Stimmung und man spüre, dass die Leute die Sonne und die wärmeren Temperaturen geniessen. Obwohl die Wassertemperatur in Buchs bei erfrischenden 19 Grad liegt, nutzen dennoch zahlreiche Leute die Gelegenheit für einen Sprung ins Nass. «Ich glaube nach so einem Sommer, nimmt man das gerne in Kauf», fügt Kroll lachend an.

Gäste nutzten die wenigen Sonnentage

Der Sommer zeigte sich wahrlich nicht von seiner besten Seite. Bereits der Saisonstart im Mai gestaltete sich mit nass- kaltem Wetter schwierig. Der Juni hingegen versprach mehr «Sommerfeeling»: «Im Juni hatten wir einige gute Wochen mit sommerlich, warmen Temperaturen», erinnert sich Kroll. An diesen Tagen sei das Freibad dann auch rege besucht worden.

Der Juli und August brachten erneut viele Regentage. «Besonders in der Hauptsaison während den Sommerferien hätte es mehr schöne Tage geben können.» Doch beklagen will sich Kroll nicht, denn unter dem unbeständigen Wetter hätten alle Freibäder Mühe gehabt.

Die Wetterkapriolen machten auch den Bädern auf der anderen Rheinseite zu schaffen. Das Freibad Mühleholz in Vaduz blieb mit 47000 Besucherinnen und Besuchern hinter dem Vorjahr mit rund 50000 Gästen. Ähnlich der vergangenen Saison wird Buchs mit rund 30000 Besuchern die Saison abschliessen.

Die Gelegenheit für einen Badibesuch

Wer das sonnige Wetter auskosten will und sich kurzerhand doch noch für einen Badibesuch entscheidet, hat jetzt noch die Gelegenheit dazu. Das Schwimmbad Salez bleibt noch bis zum 12. September geöffnet. Das Freibad Mühleholz in Vaduz wird die Badesaison am 8. September beenden.