Roland Huber, Kommandant der ZSO-Werdenberg: «Frauen könnten Zivilschutz leisten»

Die auf Anfang 2019 installierte Zivilschutzorganisation Werdenberg hat im vergangenen Jahr an 44 Anlässen 81 Einsatz- bzw. Ausbildungstage geleistet. Dadurch wurden gemäss Auskunft des Kommandanten Roland Huber 1967 Diensttage generiert.

Die 313 aktiven Zivilschützer der ZSO Werdenberg leisteten im vergangenen Jahr folgende Einsätze: An 72 Tagen stand Ausbildung auf dem Programm. Während acht Tagen war die ZSO zu Gunsten der Gemeinschaft im Einsatz. Ausserdem leisteten Zivilschützer aus der Region Werdenberg einen Tag Nothilfe, als es im August bei der Wetti im Raum Grabs-Buchs zu Feuerwehreinsätzen wegen überfluteter Keller kam. (she)