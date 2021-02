Oberes Toggenburg Franziska Looser-Beck wurde zur Präsidentin des Zweckverbandes Seelsorgeeinheit gewählt Ueli Rutz war der erste Präsident des Zweckverbandes Seelsorgeeinheit Oberes Toggenburg. Nun musste Ersatz gesucht werden. Die Delegierten wählten eine Frau aus Alt St.Johann.

An der diesjährigen Delegiertenversammlung des Zweckverbands der Seelsorgeeinheit Oberes Toggenburg haben die Vertreter der fünf beteiligten katholischen Kirchgemeinden Ebnat-Kappel, Neu St.Johann, Stein, Alt St.Johann und Wildhaus in der Propstei in Alt St.Johann die Rechnung 2020 und das Budget 2021 genehmigt.

Da viele Veranstaltungen wegen Corona nicht durchgeführt werden konnten, schloss die Rechnung des vergangenen Jahres erwartungsgemäss mit einem geringeren Nettoaufwand ab als budgetiert. Zu hoffen bliebt, dass die beliebten und traditionellen Veranstaltungen in diesem Jahr baldmöglichst wieder wie gewohnt durchgeführt werden können.

Ersatzwahl wurde notwendig

Da der bei der Gründung des Zweckverbands vor drei Jahren als erster Präsident gewählte Ueli Rutz sein Amt als Kirchenverwaltungspräsident von Stein an der diesjährigen Kirchbürgerversammlung abgibt, war für das Präsidium des Zweckverbands eine Ersatzwahl notwendig. Die Delegierten haben einstimmig Franziska Looser-Beck aus Alt St.Johann zur neuen Präsidentin gewählt.

Sie ist seit mehreren Jahren Mitglied im Kirchenverwaltungsrat von Alt St.Johann. Weiter wurde Urban Koller, designierter neuer Kirchenverwaltungsratspräsident von Stein, von den Delegierten einstimmig als Nachfolger von Erwin Huber in den Verwaltungsrat des Zweckverbands gewählt.