Weite Fotografie als Waffe gegen Hass – Marco Ribeiro will mit seiner Ausstellung ein Zeichen setzen Mit der Fotografie arbeitet Marco Ribeiro aus Ilanz Probleme auf, die sein Leben in der Vergangenheit prägten. Nun stellt er in der Galerie Bucher in Weite aus.

Marco Ribeiro positioniert sich mit seinen Statements klar in der Öffentlichkeit. Nicht allen gefällt das. Bild: PD

«Es war persönlich, rassistisch und homophob.»

So beschreibt der lernende Polygraf aus Ilanz die physische und psychische Gewalt, der er während seiner Schulzeit ausgesetzt war. «Seitdem ich aus dieser qualvollen, langen und depressiven Zeit entkommen bin, kämpfe ich mit jedem Muskel gegen diesen Hass», sagt Marco Ribeiro.

Den Menschen Gemeinsamkeiten zeigen

Ribeiro fotografiert, gestaltet und filmt für sein Leben gerne. Daher kam er vor einigen Jahren auf die Idee, seine Hobbys als Waffe gegen Intoleranz einzusetzen.

«Ich spreche Tabuthemen an, die von Schulen viel zu wenig ernst genommen werden.»

Auf Youtube lädt er von Zeit zu Zeit Kurzfilme hoch, gezielt, um Mobbingopfer anzusprechen. «Ich spreche nicht die Leute an, die andere mobben, sondern Leute, die darunter leiden müssen.» Auch in Schulen hielt Ribeiro schon Vorträge zum Thema Mobbing. «Zudem schreibe ich viel mit Betroffenen, um ihnen zu helfen», fügt Marco Ribeiro an. «Wir schauen immer nur auf unsere Unterschiede», sagt Ribeiro.

«Mit dem Projekt will ich denn Spiess umdrehen und auf die Gemeinsamkeiten aller Menschen aufmerksam machen. Was uns alle verbindet, sind die Emotionen.» Genau diese Emotionen stehen im Zentrum der Ausstellung vom 1. August bis 31. Oktober in der Galerie Bucher in Weite.

«In meiner Ausstellung sollen die Besucher, die keine Erfahrungen mit Mobbing haben, einen Einblick in dieses Thema kriegen», stellt Marco Ribeiro fest. «Bei der Eröffnung werde ich über meine persönliche Geschichte sprechen und dabei nichts auslassen.» Er werde sogar Aufnahmen aus alten Klassenchats zeigen und Audioaufnahmen abspielen. «Ich werde den Besuchern die nackte Wahrheit ins Gesicht klatschen», resümiert er.

Lachen, schreien und weinen

Für das Projekt rekrutierte der gebürtige Portugiese sieben Fotomodelle.

«Ich finde es sehr schön, dass die Gruppe sehr bunt zusammengewürfelt ist, das sind Schauspieler, Models und Banker.»

Zwei der Modelle haben, laut Ribeiro, selbst schon Erfahrungen mit Mobbing, Rassismus oder Hass gemacht. Von jedem Teilnehmer wurden genau vier Bilder ausgesucht; weinend, lachend, schreiend und neutral schauend.

«Die vier wichtigsten Emotionen hielt ich in meinem Projekt zusammen.»

Er will damit zeigen, dass die Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, die Emotionen, viel grösser sind als die Unterschiede, die uns trennen. Das Projekt setzte er grösstenteils selber in die Tat um, natürlich unter der Mitwirkung der Modelle.

Emotionen sind das zentrale Thema der Ausstellung von Marco Ribeiro. Bilder: PD

Ribeiro kam auf die Idee, sein Projekt zu realisieren, als er mitbekam, was 2019 an der Pride Parade Zürich passierte. Ein homosexuelles Pärchen wurde ohne ersichtlichen Grund spitalreif geschlagen. Er sah es als seine Pflicht, sich für die verstörten Opfer solcher Angriffe einzusetzen. «Ich kam zur Erkenntnis, dass wir alle nur auf unsere Unterschiede schauen. Ich kehrte den Spiess um und suchte stattdessen nach Gemeinsamkeiten.» Diese fand er in den Emotionen. «Wir alle lachen, wir alle weinen und wir alle schreien», stellt Ribeiro fest.

«Beim Mobbing spielen vor allem Wut und Trauer im Gegenspiel zwischen Mobber und Gemobbten eine zentrale Rolle», sagt Ribeiro. Auch er erlebte diese Gefühle während seiner Kindheit am eigenen Leib. Heute geht er offen damit um, auch um anderen Betroffenen zu helfen und Mut zu machen.

«Ich war als Kind etwas fester gebaut. Das war meiner Meinung nach, zumindest zu Beginn,der Grund, warum ich gemobbt wurde.»

Zudem habe er auch mit Ausländerfeindlichkeit und Homophobie zu kämpfen gehabt.

«Ich wurde in der Schule gehänselt, musste Klingelstreiche, aber auch Mobbing in sozialen Medien, ertragen. Irgendwann fragt man sich, ob nicht doch etwas an dem dran ist, was die anderen sagen.» Die Familien von Mobbingopfern seien vielfach, so wie in seinem Fall, schlicht mit der Situation überfordert und wissen nicht, was zu tun ist. «Die Menschen, die mir wirklich helfen konnten, waren meine Kollegen. Als ich sah, dass sie mir halfen, wollte auch ich anderen Menschen helfen.»

Ribeiro sieht Aufholbedarf im schulischen Bereich

Nach seinen Selbstmordversuchen im Sommer 2016 begann Marco Ribeiro mit seinen Projekten zum Thema Mobbing. «Die Zeit bis dahin war eine Achterbahnfahrt für mich, das wollte ich anderen Menschen ersparen.»

«Mit neun Jahren hielt ich meine erste Kamera in den Händen. Von da an wusste ich, dass ich auf diese Weise auch in Zukunft Dinge verändern will.»

Als sich Marco Ribeiro mit seinen Projekten und Ideen an die Öffentlichkeit wandte, kam vor allem aus seinem persönlichen Umfeld viel Kritik. Er fühlte sich dadurch aber nicht gehindert, anderen Menschen zu helfen. «Ich dachte mir, wenn mich jemand aufhalten will, soll er es gerne versuchen.»

Mit neun Jahren hielt Marco Ribeiro seine erste Kamera in den Händen. Bild: PD

Nach seinen Selbstmordversuchen ging Ribeiro in seiner Schule von einer Klasse zur anderen und sprach über seine persönlichen Erfahrungen. «Ich denke, dass die Schüler sich mehr Gedanken machen, wenn jemand vor ihnen steht, der selber schon Erfahrungen in Sachen Mobbing gemacht hat, als wenn ein Psychologe nackte Zahlen vorstellt.» Speziell im schulischen Bereich sieht der lernende Polygraf noch viel Aufholpotenzial. «Sowohl die Lehrpersonen als auch die Fachpersonen sollten besser über Mobbing informiert und geschult werden. Viele gehen immer noch davon aus, dass wenn man den Kindern sagt, sie sollen aufhören, sie dies auch tun.»

Auch die sozialen Netzwerke sieht Ribeiro in der Verantwortung. «Es ist heute viel zu einfach, jemanden online zu beleidigen, weil niemand mit Konsequenzen rechnen muss.»

Einnahmen der Ausstellung fliessen in Prävention

Die Fotografien werden nach der Ausstellung an Interessierte verkauft oder, falls nötig, versteigert. Die Einnahmen werden, abzüglich der Fixkosten, in weitere Projekte, die Prävention von Mobbing, Homophobie, Rassismus und Suizidgefährdete investiert. «Ich könnte mir vorstellen, eine Informationskampagne an Schulen zu starten, wenn möglich sogar schweizweit.» Dies sei aber erst eine Idee, stellt der lernende Polygraf Marco Ribeiro fest.

Die Ausstellung in der Galerie Bucher in Weite dauert vom 1. August bis zum 31. Oktober. Die Vernissage ist am 7. August, mit Vorträgen des Fotografen Marco Ribeiro um 10, 12, 14, 16, 18 und 20 Uhr.