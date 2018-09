Forstegg-Verantwortliche wehren sich

Was ist los im Heim Forstegg? Im Sennwalder Altersheim Forstegg geschehen seltsame Dinge, wurden doch in den letzten Monaten einigen langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gekündigt zurückgestuft. Oder freigestellt. Dabei wurde ihnen ein Formular zur Unterschrift hingehalten, mit gegenseitigem Einverständnis. Es wurde festgestellt, dass vom näheren Umfeld des Verwalters neue Leute eingestellt wurden, anscheinend zu viel. Mit der Firma Sulser wurde eine Kantinenlieferung vereinbart, die muss aber wieder aufgelöst werden. Warum? Wird doch überall nach gutem ausgebildetem Personal in der Altersbetreuung gesucht sowie in Küche, Reinigung, Wäscherei, Zimmer und besonders in der Alterspflege. Hat die Verwaltung wirklich so viel geschultes Personal zur Verfügung, oder muss es erst geschult werden, was wiederum hohe Kosten verursachen würde! Da es ein Betrieb der Gemeinde ist, sollte der Gemeinderat mal Auge auf diese Veränderung machen. Es sind unsere Steuergelder.

Louis Grandchamp, Buchserstrasse 6, 9469 Haag