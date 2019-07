Forstwart aus Gams gehört zu den besten Lehrabgängern Eine Forstwartin und 17 Forstwarte aus den Kantonen St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden feierten ihren Lehrabschluss in Herisau und durften das eidgenössische Fähigkeitszeugnis entgegennehmen. Unter ihnen sind auch drei erfolgreiche Werdenberger.

Die Forstwartin und die Forstwarte erhielten ihre eidgenössischen Fähigkeitszeugenisse. Bild: PD

(pd) An der feierlichen Auszeichnung gratulierte Bruno Cozzio, Präsident St. Galler Forstverein, zum erfolgreichen Lehrabschluss und wies in seiner Ansprache auf die solide Berufsausbildung hin. Zeigen doch die junge Forstwartin und die jungen Forstwarte, dass sie mit Herz, Kopf und Hand eine Ausbildung angepackt haben und nun gefragte Berufsleute sind.

Viele der Absolventinnen und Absolventen können im eigenen Lehrbetrieb weiterarbeiten. Entsprechend fällt auch der Wechsel von der oder vom Lernenden zur Berufsfrau oder zum Berufsmann nicht schwer. Andere fanden eine neue Arbeitsstelle bei einem Forstbetrieb oder einer Forstunternehmung in der Region. Cozzio motivierte die frisch gebackenen Berufsleute, in ihrem künftigen Arbeitsleben, die Fort- und Weiterbildung bewusst anzugehen. Berufsfachschullehrer Gerry Ziegler zeigte in einem Bilderrückblick die Vielfältigkeit der Forstwartausbildung.

Der Gamser Silvan Feurer gehörte zu den Besten

Sichtlich stolz nahmen die Forstwartin und die Forstwarte ihre Fähigkeitszeugnisse entgegen. Den besten Abschluss mit Note 5.7 konnte Marius Fuchs vom Forstbetrieb Staatswald in Goldach vorweisen. Als Anerkennung erhielt er vom Verein St. Galler Forstwarte symbolisch eine handgeschmiedete Axt.

Die Organisation der Arbeitswelt OdA Wald SG+AR zeichnete Anna Ehrbar, Kloster Magdenau; Silvan Feurer, Ortsgemeinde Gams; Tim Bütler, Ortsgemeinde Benken; Carlo Moser, Katholische Administration St. Gallen und Marcel Mösli, Forstbetrieb am Säntis, für ihren überdurchschnittlichen Abschluss aus.