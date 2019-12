Beste Leistung beim Bachelor-Studium an der NTB Buchs - Ivo Andreas Lenherr aus Gams erhält ein Förderstipendium Die NTB-Studienstiftung, Buchs, vergibt das Förderstipendium 2019.

Preisübergabe mit den Vorstandsmitgliedern Richard Brander und Magnus Tuor, Präsident Karl-Heinz Oehri, Preisträger Ivo Andreas Lenherr und Rektor Lothar Ritter (von links). Bild: PD

(pd) Die Entwicklungen im Bereich der Technik schreiten schnell voran. Nur wer stets dem Neuen verpflichtet ist, kann ganz vorne mitmischen. Dies gilt sowohl für die Hochschule wie für die Studenten. Die Masterstudiengänge der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs NTB vermitteln zusätzliches vertieftes und spezialisiertes Wissen und ermöglichen dadurch eine Ausbildung «am Puls der Zeit».

Masterausbildung födern und unterstützen

Mit dem Förderstipendium für das konsekutive Masterangebot «Master of Science in Engineering MSE» an der NTB will die NTB-Studienstiftung einerseits Absolventinnen und Absolventen des Bachelor-Studiums Systemtechnik motivieren und unterstützen, sowie anderseits die weiterführende Masterausbildung MSE fördern.

Die Unterstützung erfolgt in Form eines Stipendiums in der Höhe der Studiengebühr von 3000 Franken. Das Förderstipendium wird an die Absolventin oder den Absolventen des NTB-Bachelor-Studiums Systemtechnik vergeben, welche/r die beste Gesamtstudienleistung des Bachelor-Studiums Systemtechnik erreicht und das MSE-Masterstudium im jeweiligen Kalenderjahr begonnen hat. Das heurige Stipendium wurde am letzten Donnerstagabend an Ivo Andreas Lenherr, Gams, ausgerichtet.

Innovativen Ideen zum Durchbruch verhelfen

Die NTB-Studienstiftung mit Sitz in Buchs engagiert sich seit 1962 von der Idee bis heute für die Interessen der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs NTB. Sie ermöglicht immer wieder innovativen Ideen unbürokratisch und zeitsparend den Durchbruch.

Im Sinne ihrer Gründerväter ist es der NTB-Studienstiftung ein grosses Anliegen mit der Hochschule für Technik NTB, die ab 1. September 2020 als Teilschule der OST, verantwortlich für das Kerndepartement Technik, geführt wird, eine moderne, stets den neuen Techniken verpflichtende und regional stark verankerte interstaatliche Hochschule in Buchs zu erhalten und zu fördern. (pd)