Flöser Schwimmer kämpften an zwei Orten erfolgreich um die Podestplätze

Am Wochenende startete die Elite-Mannschaft des SC Flös Buchs an den Nachwuchswettkämpfen in Biel und kehrte mit 16 Einzelmedaillen zurück. Gleichzeitig klassierte sich das Nachwuchsteam am Futura-Cup in Gossau mehrmals unter den ersten Drei.