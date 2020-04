FL1.Life-Festival und Vaduz Classic auf 2021 verschoben Das Coronavirus zwingt die Organisatoren, ihre Festivals zu verschieben.

James Blunt tritt 2021 am Festival in Schaan auf. Bild: Nadia Schärli

(vl/pd) «Leider wird das FL1.Life dieses Jahr nicht stattfinden», schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung. Das Coronavirus zwinge sie, das Festival zu verschieben. Der Event hätte am 3. und 4. Juli 2020 in Schaan über die Bühne gehen sollen. Die Entscheidung sei «schweren Herzens» gefallen, heisst es in der Mitteilung weiter. Doch obwohl das Bedauern gross sei, unterstütze man die ergriffenen Massnahmen und Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus zu 100 Prozent.

Das Festival hat letztes Jahr das zehnjährige Jubiläum gefeiert. Die Organisatoren freuten sich denn auch auf die 11. Durchführung des Events. Mit James Blunt und Max Giesinger konnten sie bekannte Acts gewinnen, der Vorverkauf lief gut und Ende März waren sie so weit, das komplette Programm präsentieren zu können.

Hauptacts auch 2021 mit dabei

Obwohl der Event dieses Jahr nicht stattfinden kann, lässt das Team hinter dem FL1.Life-Festival den Kopf nicht hängen. «Wir haben auch gute Nachrichten!», schreiben sie. Es sei ihnen gelungen, mit den diesjährigen Hauptacts zu vereinbaren, dass sie auch nächstes Jahr mit dabei sind. Somit können sich die Fans von James Blunt und Max Giesinger nun einfach ein paar Monate länger auf das Live-Erlebnis in Schaan freuen. Das FL1.Life findet am 2. und 3. Juli 2021 statt. Die bereits gekauften Tickets behalten alle ihre Gültigkeit.

Vaduz Classic abgesagt

Auch das Festival «Vaduz Classic» findet aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt. Die Veranstaltung wird mit dem voraussichtlich identischen Programm auf nächstes Jahr verschoben. Diesen Entscheid fällte der Stiftungsrat am Dienstag, um Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen. Die Veranstalter setzen nun alles daran, das für 2020 geplante Programm «Magische Momente der Filmmusik» auf 2021 zu übertragen und damit das Publikum zu begeistern. Vaduz Classic findet nächstes Jahr vom 26. bis 29. August statt. Detailinformationen folgen, sobald sämtliche Programmpunkte 2021 bestätigt sind.