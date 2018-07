Fischer sammelten 1.5 Tonnen Unrat aus Gewässern Kürzlich fand bei schönstem Wetter in Buchs und Sevelen wieder die alljährlich «Bachputzete» des Fischereivereins Werdenberg statt.

1.5 Tonnen Abfall aus dem Wasser geholt: "Bachputzete" des Fischereivereins Werdenberg. (Bild:PD)

Jungfischer, Fischerinnen und Fischer trafen sich am Morgen bei Fussballplatz in Buchs. Von dort aus erfolgte das gruppenweise Ausrücken zu den verschiedenen Gewässern. Dies waren der Buchser Giessen, der Sevelerbach sowie Abschnitte des Werdenberger Binnenkanals. Auch in diesem Jahr konnte wieder viel Unrat aus den Fliessgewässern gesammelt werden. Rund 1,5 Tonnen Baustellenmaterial, Karton, Papierfetzen, Folien, Regenschirme und vor allem viele Bierflaschen und Dosen kamen zum Vorschein. Ebenfalls konnten eine Autonummer und diverse Ausweise sichergestellt und der Polizei übergeben werden. Der grösste Fund im Wasser war ein Mofa-Rahmen.

Auch im Wasser gefunden: Ein Mofa-Rahmen, an dem noch viel Unrat hängt. (Bild: PD)

Abfall kostenlos bei VfA entsorgt

Im Sevelerbach konnten von der ansässigen Autoindustrie hergestellte Schaumstoffmatten, Aluteile sowie spezielle Kunststoffplatten gefunden und entsorgt werden. Die von «Risch reinigt Rohre AG» zur Verfügung gestellte Mulde war am Mittag fast voll. Der Abfall konnte kostenlos bei der VfA entsorgt werden. Nach einem feinen Mittagessen im Vereinslokal verabschiedeten sich die Fischerinnen und Fischer glücklich und mit dem Wissen, etwas Gutes für die Natur und die Gewässer getan zu haben. (pd)