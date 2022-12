Filmdreh Schloss Werdenberg wurde zur Filmkulisse für Kampfszenen Zwei Weltmeister drehten im Schloss Werdenberg ein Video.

Metin Kayar (links) im Kampf gegen Peter Wetzelsperger im Dachgeschoss des Schlosses Werdenberg. Bild: PD

Das entstandene Video reiht sich in ein Projekt des 16-fachen Weltmeisters Metin Kayar – dem Gründer und Leiter der Budokan-Kampfkunstschule in Schaan – ein, welches seit seiner Entstehung nun schon über 20 Produktionen mit den Weltbesten des Kampfsports zeigt und auf Youtube unter dem Namen «Metin Kayar’s Fight Scenes with World Champions» zu finden ist.

Mit den verschiedenen hochrangigen Persönlichkeiten werden Kulissen an markanten Orten in Liechtenstein und Umgebung ausgesucht und mithilfe der Kampfszenen zur Geltung gebracht.

Mittelalterlicher Ritter gegen japanischen Samurai

Im aktuellen Video entstand eine Kampfszene mit dem mehrfachen Weltmeister und Guinness-Weltrekordhalter im Bruchtest, Peter Wetzelsperger aus Deutschland. Dabei wurde vor der Kulisse und in den Räumen des Schloss Werdenberg die mittelalterliche Schwertkampfkunst der japanischen Schwertkampfkunst gegenübergestellt.

Peter Wetzelsperger repräsentierte den mittelalterlichen Ritter mit seinem Langschwert, während Metin Kayar den japanischen Samurai mit der seit seinem Kindesalter erlernten und ausgefeilten japanischen Schwertkampfkunst authentisch repräsentierte.

Das Projekt mit Kampfszenen richtet sich insbesondere an die nächste Generation und soll Kinder und Jugendliche sowie Kampfkunstinteressierte inspirieren. Durch die respektvolle Begrüssung jeweils am Anfang der Szene und das unentschiedene Ende wird den Heranwachsenden eine Philosophie vermittelt, welche sonst in Kämpfen ihresgleichen sucht. (pd)